Sheinbaum: TMEC es igual de importante para México, Estados Unidos y Canadá

Dentro del inicio de los acercamientos para la revisión al TMEC, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que este tratado tiene la misma importancia para los tres países norteamericanos: México, Estados Unidos y Canadá.

“El tratado es importante para Canadá, para Estados Unidos y para México de la misma manera y esos son los argumentos que llevamos en las mesas de negociación con Estados Unidos ya para el tratado”, subrayó Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia de prensa, realizada este viernes en Cancún, Quintana Roo.

Respecto a las dinámicas con el entorno estadounidense, Claudia Sheinbaum Pardo negó que la inyección de capital en México signifique una disminución de la oferta laboral para aquel país, ya que el nivel de la integración económica que se sostiene genera la misma cantidad de empleos en ambos lados de la frontera.

“Lo hemos dicho aquí muchas veces y hemos mostrado los datos: Un empleo que se genera en México de una empresa que invierte en México para exportar a Estados Unidos genera al menos la misma cantidad de empleos en México que en Estados Unidos. Es falso que el TMEC signifique empresas de Estados Unidos que vienen a México y que dejan desempleados a los estadounidenses. Al revés, hay integración económica que permite que en los dos países se generen empleos. Y cada vez en México mejor remunerados. Y cada vez más calificados”, afirmó Claudia Sheinbaum Pardo.

Sobre los acercamientos ya iniciados esta semana por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que se ha alistado con un paquete de información trabajado con tiempo de anticipación para mantener el tratado y conseguir su avance.

Claudia Sheinbaum Pardo remarcó que uno de los objetivos centrales también es el de fortalecer las reglas de origen particularmente en cuanto a la industria automotriz dentro de norteamérica.

“Es decir, que la mayor parte de lo que compone el automóvil se ha producido en los tres países. ¿Eso por qué nos conviene a nosotros? Pues se generan más empleos, más cadenas productivas, más cadenas de valor relacionadas con los productos que se exportan a través del tratado comercial. Es uno de los temas que está hablando”, explicó Claudia Sheinbaum Pardo.

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FGR