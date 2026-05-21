Sheinbaum descarta riesgo a remesas por nueva medida anunciada por Donald Trump

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó riesgos a las remesas que envían los connacionales desde el extranjero, con la nueva disposición decretada por Donald Trump para robustecer los controles a los servicios financieros contra personas, particularmente, quienes estén sujetas a deportación.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Embajador de México en Estados Unidos, Roerto Lazzeri, ya se encuentran en análisis de esta medida del gobierno republicano, para eventualmente entablar un diálogo al respecto con el Departamento de Estado.

En un primer vistazo a la medida, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que su objetivo es abrir investigaciones a las cuentas.

Claudia Sheinbaum Pardo descartó, por ahora, ver alguna afectación a los envíos de dinero que hacen los compatriotas a sus familias.

“Se está haciendo el análisis de qué posibles implicaciones pueda tener para el envío de recursos a sus familias y también la solicitud, en todo caso, al Departamento del Tesoro para que pueda ser mucho más claro. Pero hasta ahora no vemos un gran riesgo, pero de todas maneras es importante hacer el análisis”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana en conferencia de prensa.

Claudia Sheinbaum Pardo atribuyó esta nueva disposición a la visión del gobierno estadounidense con la que no se coincide.

Claudia Sheinbaum Pardo recordó las estadísticas expuestas hace unos días en su conferencia, donde se dio a conocer que el 95 por ciento de las personas son hijos de mexicanos de segunda o tercera generación y en su mayoría se encuentran bajo un estatus regularizado.

“La mayoría tienen papeles, la gran mayoría, de 40 millones de mexicanos son alrededor de 4 millones, sólo el 10% que no tiene algún documento en Estados Unidos y de ellos la gran mayoría lleva 10 años en Estados Unido”, dijo.

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FGR