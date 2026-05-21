Temblor en México HOY 21 de mayo: Noticias AL MOMENTO de sismos

Esta es la actividad sísmica en México HOY

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó los temblores registrados este 21 de mayo, que incluye todos los movimientos de magnitud menor de 1.0. Este es el reporte actualizado hasta las 08:00 horas.

A continuación, te presentamos toda la actividad sísmica detectada durante la madrugada de este martes en todas las entidades de la República.

Previamente, la dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encargada de monitorear la actividad sísmica en todo el territorio mexicano registró temblor de intensidad 4.0 a 56 km al sur de Ciudad Hidalgo, Chiapas aproximadamente a las 08:49 horas.

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SISMO Magnitud 4.0 Loc 56 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS 21/05/26 08:49:20 Lat 14.17 Lon -92.15 Pf 10 km pic.twitter.com/qaam4rFla3 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 21, 2026

¿En dónde más tembló?

De acuerdo al reporte matutino de sismicidad del SSN esta es la actividad sísmica del país:

Sismo intensidad 4.0 grados a 30 km al sur de Ocozocoautla, Chiapas a las 05:27 horas

SISMO Magnitud 4.0 Loc 30 km al SUR de OCOZOCOAUTLA, CHIS 21/05/26 05:27:58 Lat 16.49 Lon -93.43 Pf 169 km pic.twitter.com/xfmQc0djni — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 21, 2026

Sismo intensidad 4.1 grados a 93 km al suroeste de Ometepec, Guerrero a las 04:54 horas

SISMO Magnitud 4.1 Loc 93 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO 21/05/26 04:54:43 Lat 15.98 Lon -98.87 Pf 16 km pic.twitter.com/cXof3QY60e — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 21, 2026

Sismo intensidad 4.0 grados a 99 km al suroeste de Ometepec, Guerrero a las 01:46 horas

SISMO Magnitud 4.0 Loc 99 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO 21/05/26 01:46:18 Lat 15.91 Lon -98.88 Pf 18 km pic.twitter.com/3mZtFNUUbc — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 21, 2026

Medidas de prevención

Toma medidas en tu hogar

Antes de que suceda un temblor, se recomienda revisar de manera constante la estructura del hogar, así como identificar las zonas de menor riesgo; además, revisa las instalaciones de gas y luz.

Planifica evacuación con tu familia

Ante un eventual sismo, prepara a tu familia para la prevención de riesgos con la elaboración de un plan. También puedes realizar simulacros y ubicar las rutas de evacuación, además de tener a la mano una mochila de vida.

En un sismo, conserva la calma

Durante un temblor, es importante alejarte de puertas y ventanas, conservar la calma, cortar el suministro de gas y electricidad, así como alejarse de edificios altos.

Medidas para un retorno seguro a casa

Una vez que pase es importante que al regresar a tu hogar no encender cerillos, usar el teléfono solo para emergencias y atender las recomendaciones de las autoridades.

Prepara una mochila de vida

Recuerda que la prevención puede ayudarnos a salvar muchas vidas.

🎒 Una mochila de emergencia puede hacer la diferencia en los primeros momentos de una situación de riesgo.



📑 Guarda documentos importantes en un lugar accesible

🔦 Considera artículos útiles para comunicarte y mantenerte informado

🐾 Incluye lo necesario para tus mascotas y… pic.twitter.com/gDeZ2H4ths — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) May 18, 2026

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LMCT