CCE Guerrero acusa usurpación de Omar Elías Azar; usa siglas sin estar vinculado al organismo, acusa

Omar Elías Azar Herrera, en fotografía de archivo; CCE Guerrero aclara que no hay vinculación con él.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Guerrero se deslindó públicamente de Omar Elías Azar Herrera, a quien señaló de utilizar de manera indebida las siglas del organismo y de atribuirse una representación que, afirmó, no le ha sido reconocida por ninguna de las organizaciones que integran la cúpula empresarial del estado.

En un comunicado, la Comisión Ejecutiva del CCE Guerrero aseguró que, desde hace más de una década, Azar Herrera ha intentado asumir una representación empresarial que no posee.

El organismo sostuvo que esa conducta ha sido reiterada y que carece de autorización institucional.

El Consejo también afirmó que no tiene conocimiento de que el señalado cuente con una actividad empresarial propia comprobable.

Agregó que ha ocupado cargos como servidor público y recordó que los estatutos de las organizaciones empresariales impiden que funcionarios en funciones ocupen puestos directivos dentro de esas agrupaciones.

COMUNICADO OFICIAL



Ante la usurpación de identidad institucional mediante el uso indebido de las siglas del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Guerrero, informamos a la opinión pública lo siguiente.



Compartimos el siguiente link de un resumen ejecutivo del CCE del Estado… pic.twitter.com/CkBNMLmFoS — Consejo Coordinador Empresarial Gro (@CCEGRO_oficial) July 24, 2026

De acuerdo con el documento, durante procesos electorales el mencionado individuo se ha acercado a candidatos a distintos cargos de elección popular con una supuesta representación empresarial. El CCE aseguró que, con el paso del tiempo, diversos actores políticos han identificado esa situación.

Asimismo, el organismo señaló que, durante la actual administración estatal, Azar Herrera presuntamente hostigó e intentó extorsionar a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial para exigir contratos de obra en favor de empresas vinculadas con familiares y conocidos.

Indicó que, cuando esa dependencia consultó si el señalado representaba al Consejo, la organización negó cualquier vínculo.

El CCE también afirmó que el individuo ha engañado a periodistas al presentarse como representante del organismo en comunicados y entrevistas, lo que, dijo, afecta la veracidad de la información difundida.

El comunicado recordó que, en 2024, el entonces presidente del CCE Nacional, Francisco Cervantes Díaz, desconoció públicamente esa representación. En esa ocasión lo calificó de "impostor" y advirtió que "estaba usando unas siglas que no le corresponden“, según se cita en el documento.

Finalmente, el CCE Guerrero reiteró que cualquier persona que utilice sus siglas sin autorización carece de reconocimiento oficial. Además, llamó a autoridades, medios de comunicación y ciudadanía a verificar la identidad de quienes se ostenten como representantes del organismo.

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