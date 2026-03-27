CCE de Guerrero solicita a autoridades cancelación oficial de AcaMoto 2026

El Consejo Coordinador Empresarial de Guerrero urgió a autoridades federales y locales en Acapulco a realizar una reunión el 31 de marzo para tratar el tema del AcaMoto 2026 y su cancelación oficial.

“Me dirijo respetuosamente a ustedes para solicitarles y proponerles una reunión de trabajo urgente el próximo martes 31 de marzo de 2026 a las 13:00 horas, el hotel Ritz Acapulco, con la Comisión Acapulco de nuestro organismo empresarial.

“El motivo de esta solicitud obedece a la grave preocupación que representa para el sector empresarial y turístico de Acapulco la realización del evento AcaMoto 2026, el cual históricamente se ha desarrollado sin los permisos formales requeridos por las autoridades competentes y ha generado lamentables consecuencias en materia de seguridad, vidas humanas y daño reputacional al destino turístico”, refirió el organismo empresarial a través de un escrito.

Refirió, además, que como consta en el oficio “que hemos dirigido a los tres niveles de gobierno (del cual adjunto acuse), el sector privado ha solicitado formalmente la cancelación del evento en tanto no se obtengan los permisos correspondientes, así como el establecimiento de mecanismos de regulación y supervisión que garanticen la seguridad de residentes y visitantes.

El Consejo Coordinador Empresarial de Guerrero consideró que la coordinación entre autoridades y sector privado juega un papel fundamental en la “atención de esta problemática”, que no solo involucra aspectos de seguridad pública, sino también la protección de la inversión, el empleo y la reputación de Acapulco en un momento crucial de reconstrucción y transformación del puerto.

Este jueves, en conferencia de prensa, miembros del Consejo Coordinador Empresarial en la entidad exigieron a las autoridades la cancelación del AcaMoto 2026 ante el caos, la violencia y el impacto económico negativo que, acusan, dejó su edición pasada en Acapulco.

El presidente del CCE, Julián Urióstegui Carbajal, informó que la solicitud fue dirigida a los gobiernos federal, estatal y municipal.

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FGR