Choque en la Transístmica; 6 muertos

EL ACCIDENTE ocurrió sobre la carretera que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz.

UN ACCIDENTE ocurrido sobre la carretera Transístmica, en el municipio de Matías Romero, Oaxaca, en el que estuvieron involucrados un autobús de transporte de pasajeros de la empresa OCC, una camioneta doble cabina y una trimoto, dejó seis personas sin vida.

En un comunicado, el Gobierno de Oaxaca informó que tres personas fueron trasladadas al Hospital IMSS ordinario de Matías Romero.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal, Policía Vial, integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca con sede en Matías Romero, y personal de Protección Civil, quienes realizaron labores de auxilio y atención inmediata.

Medios locales reportaron que, tras la colisión, la camioneta y la trimoto terminaron volcados sobre la carpeta asfáltica, mientras que el autobús quedó detenido a un costado de la vialidad.

La zona fue acordonada mientras se efectuaba el levantamiento de los cuerpos y el retiro de las unidades involucradas. Debido al accidente, la circulación en la carretera Transístmica permaneció severamente afectada, con paso intermitente en ambos sentidos.

En otro hecho, en Mazatlán un automóvil compacto volcó tras chocar por alcance contra una camioneta cuando circulaban sobre la carretera México 15, a la altura del Parque Industrial Mazatlán, lo que dejó dos personas lesionadas.

Una de las personas accidentadas fue trasladada al Hospital Rural del IMSS Bienestar localizado en Villa Unión, para su valoración médica.

Paramédicos de Bomberos Veteranos, con base en El Castillo, llegaron al lugar y atendieron de una herida cortante en una mano a otra persona que viajaba en el auto volcado.