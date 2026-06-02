UAEM: Alumna lleva una semana sin ser localizada

LA COMISIÓN de Búsqueda de Morelos, en tareas realizadas el 30 de mayo para dar con el paradero de la menor.

EL FISCAL general de Morelos, Fernando Blumenkron, declaró que continúan las acciones de búsqueda para localizar a una menor de edad que desapareció hace ocho días en el municipio de Yautepec, cuando salió a comprar una cartulina para realizar trabajos escolares.

“Desde el primer día que tuvimos conocimiento de la desaparición de la joven, la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas estableció el protocolo de búsqueda. Ya se han realizado varias búsquedas en diferentes municipios del estado, también algunas acciones de telefonía y cateos importantes, siempre en compañía de la familia”, dijo.

La joven de 15 años es estudiante del Sistema Universitario de Educación Mixta de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

4 municipios están en el perímetro de rastreo de la menor

El viernes pasado, en Cuernavaca, algunos de sus compañeros pegaron fichas de búsqueda y marcharon para exigir al Gobierno estatal y a la Fiscalía General del Estado (FGE) que agilicen su localización con vida.

Con este nuevo caso, en lo que va de 2026 suman cuatro estudiantes de la UAEM que han sido reportadas desaparecidas, de las cuales dos fueron encontradas sin vida y una con vida.

La primera de ellas fue Kimberly Ramos Beltrán, alumna de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, quien desapareció el 20 de febrero en el campus Chamilpa y su cuerpo fue localizado sin vida y con huellas de violencia el 2 de marzo.

El Tip: LA JOVEN es hija de una catedrática de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática perteneciente a la máxima casa de estudios del estado de Morelos.

Ese mismo día, Karol Gómez Toledo, alumna de la Facultad de Derecho del Centro de Estudios de Mazatepec, desapareció al término de sus clases y, tres días después, fue localizada sin vida en el municipio de Coatetelco, que hace colindancia con Mazatepec.

Más recientemente, el 6 de marzo, Alondra María Contreras Galarza, estudiante de la Facultad de Nutrición, también de la máxima casa de estudios de Morelos, reportada desaparecida el jueves 5 de marzo, fue localizada con vida.