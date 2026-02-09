Evelyn Salgado se reúne con titular de SICT para definir etapas de obras en Guerrero.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, con quien dio seguimiento a las gestiones ya encaminadas, revisar avances de proyectos y definir las próximas etapas de obras que fortalecen la conectividad y el bienestar de las familias guerrerenses.
Durante el encuentro, la mandataria estatal estuvo acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, así como por el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado, Martín Vega González, reafirmando el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno.
“En Guerrero el trabajo no se detiene y los resultados se construyen todos los días”, expresó Evelyn Salgado.
JVR