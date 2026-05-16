Sector empresarial celebra operativo para contener Acamoto 2026: asistencia pasó de miles a cientos

El Consejo Coordinador Empresarial de Guerrero (CCE) aplaudió el operativo de los tres niveles de Gobierno que permitió la contención del evento Acamoto en Acapulco, el cual, recordó, no contaba con los permisos para su realización.

Gracias a este operativo, señaló el CCE, la asistencia pasó de miles a cientos, lo cual, celebró, fue en favor de la seguridad de las familias, los consumidores y los turistas.

A través de un comunicado, el CCE respaldó el operativo de los tres niveles de gobierno para prevenir la celebración del evento, como previamente estaba acordado, así como para contener riñas durante el mismo.

Con retenes y revisiones, blindan casetas ante llegada del Acamoto. ı Foto: Especial.

“El sector privado organizado respalda el operativo coordinado desplegado por las fuerzas del orden [...] que incluyó supervisión, control, presencia institucional en zonas de alta concentración, revisión en accesos carreteras y acciones para garantizar la movilidad y el libre tránsito en las vialidades estratégicas”, detalló el CCE en un documento.

“La actuación de las fuerzas del orden ante el intento de desmanes y de bloqueo de la Costera Miguel Alemán [...] fue oportuna, proporcionada y jurídicamente justificada. Impedir el cierre de una vialidad estratégica [...] era una acción necesaria”, abundó.

En este sentido, el CCE enfatizó que la prohibición del Acamoto, y su disminución de miles a cientos de asistentes, era una acción necesaria por “el orden público, la seguridad de residentes y visitantes y la estabilidad de la actividad turística y económica”.

Por lo anterior, el CCE reiteró que mantendrá su “apoyo irrestricto a la continuidad de los operativos de seguridad en carreteras y en el puerto [de Acapulco], para salvaguardar turistas y residentes, proteger la actividad productiva y preservar la imagen de uno de los destinos turísticos más importantes de México”.

Comunicado del CCE sobre Acamoto 2026. ı Foto: CCE

Finalmente, hizo un llamado a motociclistas y asistentes a “respetar los reglamentos de tránsito y las disposiciones legales vigentes”.

Como se reportó en medios nacionales este sábado, elementos de la Guardia Nacional y de corporaciones locales de seguridad, intervinieron para replegar a un grupo de motociclistas que mantenían un bloqueo sobre algunos carriles de la avenida Costera Miguel Alemán, como parte de las actividades del Acamoto 2026.

La Costera Miguel Alemán es una de las principales vialidades de la zona turística de Acapulco. Mientras que, en 2026, no se otorgaron los permisos para la celebración de este evento, argumentando motivos de seguridad para los asistentes.

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