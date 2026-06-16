Si EU no quisiera T-MEC ya lo sabríamos: Ebrard

“Si el presidente Donald Trump no quisiera continuar con el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), nuestro país ya lo sabría”, aseguró el titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, luego de ser cuestionado sobre las declaraciones del mandatario estadounidense, sobre no saber si renovaría el acuerdo.

El funcionario mexicano afirmó que el proceso de revisión del acuerdo continúa este lunes con la segunda ronda bilateral y que, entre otras cosas, contempla una reu-nión con Jamieson Greer, Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), el jueves.

El Dato: En el capítulo 8 del T-MEC se estableció que Estados Unidos y Canadá reconocen el derecho de México a reformar su Constitución y leyes en materia de hidrocarburos.

“Entiendo su posición, no la discuto, es una cuestión del presidente Trump, pero veo que hoy por hoy en lo que estamos es, prácticamente, ya en la revisión del tratado, es una conversación formal; la tercera ronda va a ser el día 20 de julio, significa que estamos en un proceso de revisión del tratado; me queda muy claro que si la decisión política fuera que no se prolongue o no siga vigente, ya lo sabríamos, ya nos lo habrían comunicado, ya no estaríamos en conversaciones formales”, indicó en conferencia de prensa.

Desde ayer, los equipos técnicos de negociación de ambos países iniciaron conversaciones en Washington, D.C, y continuarán hasta el jueves, siendo ese último día cuando el titular de la SE se reunirá con su contraparte estadounidense.

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Ebrard Casaubón aseguró que de los 34 capítulos que tiene el T-MEC se han ubicado “puntos específicos donde tenemos algo que recomendar o adicionar tal cual lo prevé el artículo 34.7”.

A pesar de que el titular de Economía señaló anteriormente que en la segunda ronda bilateral sólo se conversaría sobre temas agropecuarios, para esta reunión se reiterará la eliminación de los aranceles amparados en la sección 232 que afectan a las exportaciones mexicanas de acero, aluminio y automotrices, pero también se argumentará de laborales, de medioambiente, reglas de origen, “así sucesivamente sobre todos los temas que están previstos en los 34 capítulos que a nosotros nos interesan y que también le interesan a Estados Unidos”.

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Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó, en su conferencia matutina, que los tres países miembros del T-MEC están de acuerdo en que el acuerdo los ha beneficiado, pero al gobierno estadounidense le interesa aumentar el porcentaje de reglas de origen o que las mercancías se fabriquen sólo en Estados Unidos, “nosotros decimos que no sólo sea Estados Unidos, sino que sea la región, justamente, por eso es un tratado de libre comercio”.

La mandataria añadió que los cuatro días que durará la segunda ronda bilateral son importantes porque a México le interesa que haya una reducción de los aranceles para el acero, aluminio y automóviles y que incluso, de ser necesario, podría conversar con Donald Trump para la revisión del T-MEC.

El Tip: En abril de 2020, EU notificó la conclusión de procedimientos para que entrara en vigor el T-MEC.

“El objetivo para nosotros, es que se sostenga el tratado, que creemos que en eso no va a haber problema y que los aranceles que hoy tenemos de acero aluminio y vehículos, pues obviamente puedan disminuir”, indicó la Presidenta.

Asimismo, dijo que no se está renegociando el tratado, sino que es una revisión, porque el T-MEC “es ley” y ya está aprobado por los Congresos de los tres países.

“El tratado es ley. O sea, el tratado ya está escrito, no es que ahora se acabe. Lo que estaba planteado o lo que está planteado es una revisión. ¿Por qué es ley? Porque lo aprobó el Congreso de los Estados Unidos, el Senado mexicano y en Canadá también”, puntualizó.

En tanto, Ebrard Casaubón agregó que Jamieson Greer acompaña a Donald Trump en la cumbre del G7, pero el jueves regresará a Estados Unidos para tener una reunión con él, y sólo hasta ese momento tendría avances de las conversaciones de la segunda ronda bilateral formal.

“Estamos en tiempo, estamos en forma y estamos trabajando para que el tratado salga adelante. No es fácil, no es sencillo, estoy consciente de las declaraciones que ha hecho el presidente Trump, por supuesto las seguimos todos los días. Estamos conscientes de la dificultad que puede tener esta negociación o esta revisión del tratado, pero estamos presentando todos los puntos de vista, argumentos, posiciones de México basadas en una lógica de cooperación de que nos vaya bien a los dos países y también a Canadá”, puntualizó.

Y así como lo mandata el capítulo 34.7 del T-MEC, el 1° de julio se deben reunir los tres países para iniciar la revisión del acuerdo, no hay una fecha exacta para terminarla, pero México espera que en el proceso de las rondas de esta semana y la tercera programada para el 20 de julio se pueda tener una solución.

“Respecto a si habrá una ronda ulterior al 20 de julio, es difícil saberlo a estas alturas porque dependerá de si ya terminamos la revisión o no, porque así está establecido también en el tratado. Es decir, no hay una fecha exacta para terminar la revisión, a nosotros nos interesaría, por supuesto, concluirla a lo largo de estas sesiones y si fuera en julio sería ideal, pero no les puedo confirmar que esa fecha sea en la que terminemos porque todavía nos faltan muchos temas”, explicó.