‘Tengo miedo. No te vayas’, el conmovedor VIDEO de dos abuelitos en el terremoto en Venezuela

Los terremotos en Venezuela devastaron al país, pues casas y edificios se cayeron, se registraron más de 188 decesos y además los hospitales están colapsados.

En redes sociales circulan videos de los momentos en que iniciaron los movimientos telúricos que empezaron a derribar los edificios y casas.

Uno de los videos que está circulando y conmoviendo a todo internet es uno en el que una pareja de abuelitos vivieron el terremoto en medio del pánico.

Abuelitos viven en pánico terremoto en Venezuela

En la cuenta de @AlertaMundoNews se difundió el video en el que se puede ver a dos abuelitos sentados en la sala de su casa.

Cuando empieza el terremoto, el señor se levanta del sillón y camina hacia la puerta de la la cocina. Las lámparas comienzan a moverse cada vez más rápido y la señora que estaba sentada al otro extremo empieza a hablarle.

🇻🇪 EL ABRAZO DE ESTA PAREJA MAYOR EN MEDIO DEL TERREMOTO EN VENEZUELA. pic.twitter.com/6SThKwulKq — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 25, 2026

La abuelita comienza a llorar y le dice al abuelito en repetidas ocasiones: “Tengo miedo. No te vayas”.

El señor no la dejó sola y fue rápidamente hasta dónde ella estaba y le dio la mano. Él se colocó en frente de ella para protegerla en caso de que algún objeto o pared o techo se desprendieran en la vivienda.

Video de abuelitos conmueve en redes

Los usuarios de Internet rápidamente se conmovieron con este video, en el que destacaron que el abuelito protegió a su señora y aplaudieron que a pesar de que los dos son personas de la tercera edad, él siguió procurando y cuidando a su esposa.

“Qué dolor los nuestros “viejos” en Venezuela. Solos y desprotegidos. Qué impotencia”, “Un hombre de verdad, protegiendo a su mujer, sin importar aún la condición de él y las circunstancias”, “No importa la edad, nuestro instinto siempre será proteger a nuestros seres amados”, “Un abrazo asi en medio del caos, no es solo amor… es refugio. Es “aquí estoy’ cuando todo alrededor se cae a trozos..Lo demás tiembla, pero eso se queda firme”, fueron algunos de los comentarios que surgieron en las redes sociales.

Las víctimas por los terremotos son muchas, por ejemplo, la familia del futbolista Lucas Trejo sigue desaparecida en este momento. Las celebridades se han pronunciado con apoyo para este país.

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