Sube a nueve cifra de muertos por tiroteo en escuela de Tailandia

Policías acudieron a la escuela de la provincia de Nonthaburi donde ocurrió el tiroteo que dejó nueve muertos, incluido el atacante.

La cifra de muertos por el tiroteo ocurrido en una escuela de Tailandia aumentó a nueve este sábado, luego de que una alumna de 12 años falleció a causa de las heridas que sufrió durante el ataque del viernes, informó la policía a Reuters.

El incidente ocurrió en la Depsirin Nonthaburi School, una escuela secundaria ubicada en la provincia de Nonthaburi, al centro del país y próxima a Bangkok.

Policías resguardaron las inmediaciones del plantel de Nonthaburi después del ataque ocurrido el viernes, en el que también resultaron heridas 22 personas. ı Foto: Reuters

De acuerdo con las primeras investigaciones, un estudiante de 14 años atacó primero a sus abuelos en el domicilio familiar, en el municipio de Bang Bua Thong, antes de trasladarse al plantel.

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Posteriormente, alrededor de las 10:00 horas locales, el adolescente ingresó al colegio con una pistola calibre 9 milímetros y abrió fuego. El ataque provocó la muerte de cinco profesores y una estudiante, mientras que otras personas resultaron heridas.

Elementos de seguridad desplegaron un operativo en los alrededores de la escuela Depsirin Nonthaburi, tras el tiroteo que dejó nueve muertos. ı Foto: Reuters

El agresor, quien cursaba el tercer año de secundaria y llevaba el uniforme morado de educación física del plantel, fue localizado sin vida dentro de una de las aulas. Las autoridades señalaron que se quitó la vida con un disparo después de la agresión.

Con el fallecimiento de la alumna, confirmado este sábado por la comisaría de Plai Bang, en Nonthaburi, el número de víctimas mortales del ataque ascendió a nueve personas, incluido el agresor. Antes de esta actualización, los reportes habían contabilizado ocho fallecidos, entre ellos el atacante.

Flores fueron colocadas frente a la escuela Depsirin Nonthaburi en memoria de las víctimas del tiroteo ocurrido el viernes. ı Foto: Reuters

Además, el tiroteo dejó 22 personas heridas, nueve de ellas en estado grave, de acuerdo con reportes de medios internacionales.

El ataque se suma a otros episodios registrados recientemente en centros educativos de Tailandia. En febrero de 2026, otro tiroteo ocurrido en una escuela de la provincia de Songkhla dejó una persona muerta y varias heridas.

El antecedente más letal de los últimos años ocurrió en octubre de 2022, cuando un expolicía atacó un centro infantil en la provincia de Nong Bua Lam Phu y mató a 37 personas, incluidos 22 niños.

El ataque ocurrió en una escuela secundaria de Nonthaburi, cerca de Bangkok, y dejó además 22 personas heridas. ı Foto: Reuters

El tiroteo ocurre días después de que un incendio en un pub de Bangkok dejara 27 personas muertas y 22 heridas, en uno de los siniestros más graves registrados recientemente en un centro de entretenimiento de Tailandia.

Según reportes internacionales, el fuego comenzó la noche del 12 de julio en el establecimiento Rong Beer Na Lat Phrao, en el distrito de Chatuchak. La mayoría de las víctimas murió por asfixia, mientras las autoridades investigan las causas del incendio y las condiciones de las rutas de evacuación.

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