Tiroteo en feria de Seattle deja 3 muertos y 1 detenido

Policía examina el lugar tras un tiroteo en el Seattle en festival gastronómico

La policía de Seattle detuvo a un sospechoso y buscaba a otro tras un tiroteo el domingo por la noche en una concurrida feria gastronómica en Seattle, Estados Unidos, que mató a tres personas e hirió a otras cuatro.

Los investigadores creen que los dos tiradores se estaban disparando entre sí y que no hay una amenaza continua para el público, según el subjefe de policía de Seattle Tyrone Davis, quien dijo que la policía no tiene ninguna descripción del sospechoso que sigue prófugo.

“Todavía estamos tratando de recomponer esto”, dijo el subjefe de policía de Seattle.

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Dos personas murieron en el lugar y una tercera murió en un hospital. Otras cuatro resultaron heridas y están hospitalizadas en condición estable.

La balacera ocurrió en torno a las 6 de la tarde en las últimas horas del Bite of Seattle, un festival anual que atrae a cientos de vendedores de comida y minoristas y artistas.

Los heridos eran tres adultos y un niño de 2 años, dijo Grace Nuñez, portavoz del Departamento de Bomberos de Seattle.

Susan Gregg, portavoz del hospital, dijo que las lesiones de las víctimas afectaban a brazos, abdomen o piernas.

Un gran número de policías y equipos de emergencia acudieron y comenzaron a evacuar el área alrededor del extenso complejo de eventos del Seattle Center. Las autoridades no han dicho exactamente dónde ocurrió el tiroteo en el evento, que tenía áreas al aire libre y bajo techo.

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, indicó que estaba recibiendo informes y que se habían desplegado agentes tácticos SWAT de la Patrulla Estatal para ayudar a la policía local.

“Mis oraciones están con las familias de las víctimas y con los socorristas mientras trabajan para mantener a la gente a salvo”, expresó Ferguson en un comunicado.

I'm receiving briefings regarding the ongoing response to the tragedy at the Seattle Center. The Washington State Patrol SWAT team is on the way to assist, at the request of the Seattle Police Department.



Please continue to avoid the area. If you are in the area, please follow… — Governor Bob Ferguson (@GovBobFerguson) July 27, 2026

Asistentes a festival narran el pánico que vivieron en medio del tiroteo

Faith Adia Hunter narró que ella y sus amigos acababan de comprar unas crepas cuando comenzaron los disparos. Se dio cuenta de que había una persona armada cerca de ellos.

“Estábamos justo al lado de él cuando empezó, así que salimos corriendo”, expresó Hunter. “Así que también salimos corriendo hacia el edificio con la multitud”.

Hunter indicó que ella y otros se refugiaron en el cercano Museo Infantil de Seattle.

En el caos del tiroteo, muchos vendedores corrieron hacia las salidas, abandonando sus puestos de comida. Horas después, algunos deambulaban fuera de la cinta policial, preguntándose cuándo se les permitiría regresar para recoger sus carpas, comida y equipo de cocina.

Roberto Ramirez, un vendedor en el evento, dijo que escuchó lo que parecían ser petardos antes de que la gente empezara a gritar “tirador” y a correr frenéticamente.

“De repente todo estaba vacío”, dijo. “La gente estaba asustada”.

Después del pánico inicial, nuevos visitantes siguieron llegando sin saber lo que había pasado y la policía les dijo que se fueran, señaló.

Estan Wakonabo dijo que él y su novia estaban en el festival haciendo fila para usar una cabina de fotos automáticas cuando lo empujaron por detrás y se dio la vuelta para ver a una multitud de personas que huía.

“La gente se estaba escondiendo, empujaba, las personas se caían al suelo, los cochecitos de bebé se caían”, recordó Wakonabo, y agregó que fue entonces cuando escuchó disparos.

“Una vez que escuché un ‘pop, pop, pop’ fue cuando supe que era una persona que disparaba”, dijo.

Después de escoltar a su novia a un lugar seguro, regresó al lugar para tomar fotos y vio a varias víctimas en el suelo, agregó.

El festival anual comenzó en 1982 y atrae a 350.000 asistentes durante “tres días de comida, bebida y celebración comunitaria”, según su sitio web.

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