Incendios en España dejan más de 110 mil evacuados o confinados y consumen 81 mil hectáreas

Un avión cisterna realiza un lanzamiento durante un incendio forestal en Betxi, España.

Los incendios forestales que permanecen activos en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón han obligado a evacuar o confinar a más de 110 mil personas y han devastado más de 81 mil hectáreas, de acuerdo con información difundida por autoridades españolas.

Según datos del Ministerio del Interior, cerca de 89 mil 800 personas resultaron afectadas por los incendios que se extienden entre Madrid, Ávila y Toledo, considerados por las autoridades como un único gran frente debido a su magnitud. De ese total, 59 mil 896 personas fueron evacuadas, mientras que 29 mil 867 permanecen confinadas en sus viviendas.

El humo y las llamas se elevan durante un incendio forestal en San Martín de Valdeiglesias, Comunidad de Madrid, España. ı Foto: Reuters

En la Sierra Oeste de Madrid, el fuego impacta a más de 50 mil 700 habitantes; en tanto, el incendio de Ávila afecta a unas 34 mil personas, con más de 25 mil desalojadas. A ello se suman 5 mil 200 evacuados en la provincia de Toledo.

Además, el incendio declarado el sábado en La Vall d’Uixó, en la provincia de Castellón, provocó la evacuación de 16 mil personas y el desalojo de 18 municipios y zonas habitacionales, luego de que las llamas avanzaran hacia el Parque Natural de la Serra d’Espadà.

Un helicóptero sobrevuela la zona mientras el humo se eleva de los incendios forestales en Betxi, España. ı Foto: Reuters

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, informó que el incendio que afecta a Madrid, Ávila y Toledo ha consumido ya 77 mil hectáreas y presenta un perímetro de 280 kilómetros, mientras que el siniestro en Castellón ha destruido alrededor de 4 mil 300 hectáreas. En conjunto, la superficie afectada supera las 81 mil hectáreas.

Ante este panorama, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que las zonas afectadas serán declaradas “zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil” durante el próximo Consejo de Ministros, con el objetivo de facilitar apoyos para la recuperación.

Un helicóptero recoge agua para combatir los incendios forestales en Betxi, España. ı Foto: Reuters

Por otra parte, el rey Felipe VI y la reina Letizia visitaron el municipio madrileño de Villamanta, donde expresaron su respaldo a las personas desplazadas y reconocieron la labor de los servicios de emergencia.

El monarca destacó la coordinación entre las administraciones para enfrentar la emergencia y afirmó que el trabajo conjunto demuestra que es posible responder de forma eficaz ante este tipo de crisis.

Una mujer observa cómo se eleva el humo de un incendio forestal en San Martín de Valdeiglesias, Comunidad de Madrid, España. ı Foto: Reuters

Asimismo, llamó a la población a seguir las indicaciones de las autoridades y consideró necesario fortalecer los mecanismos de cooperación europea frente a incendios de gran escala.

Las cifras oficiales reflejan además que los 32 grandes incendios forestales registrados en España durante lo que va del año han consumido 152 mil 678 hectáreas, una superficie seis veces mayor que la reportada en el mismo periodo de 2025.

Con información de Europa Press.

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