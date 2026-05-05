Incendios activos se quintuplican en ocho días bajo la onda de calor en México

La emergencia forestal alcanzó su punto más severo justo en la víspera del Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales. Entre el 26 de abril y el 3 de mayo, la superficie afectada por incendios activos pasó de dos mil 948 a 15 mil 162 hectáreas, un aumento de 12 mil 214 hectáreas en ocho días, mientras la onda de calor mantuvo temperaturas de hasta 45 grados en distintas regiones del país.

Reportes diarios muestran una escalada sin pausas. Cada jornada añadió más terreno activo que la anterior. El 26 de abril, el reporte ubicó 24 incendios activos en 11 estados; para el 3 de mayo, el número subió a 38 siniestros en 14 entidades, con 11 casos dentro de Áreas Naturales Protegidas.

El Dato: México registra 42 incendios forestales activos al corte de este lunes, con Guerrero como estado más afectado, al concentrar 11 siniestros, de acuerdo con la Conafor.

La emergencia no sólo creció en número de eventos, también ganó extensión sobre territorios más sensibles.

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No se trata sólo de más fuego, sino de una expansión territorial acelerada. La superficie activa casi se duplicó entre el 29 de abril y el 3 de mayo, al pasar de seis mil 862 a 15 mil 162 hectáreas. En ese tramo, México entró a mayo con incendios más extensos, más estados bajo afectación y una presión ambiental mayor en zonas protegidas.

Aunque la onda de calor que azotó a México no aparece como causa directa de los incendios, sí suma como factor en una semana crítica.

El 3 de mayo, cuando la superficie activa de incendios llegó a 15 mil 162 hectáreas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía bajo calor extremo a zonas de nueve entidades y preveía máximas de hasta 45 grados.

975 personas atacan los 42 incendios activos en el país

En esas condiciones, la vegetación pierde humedad, el suelo se seca y cualquier punto de ignición encuentra un terreno más vulnerable.

El fuego, una vez abierto, tiene más posibilidades de avanzar; los brigadistas, en cambio, enfrentan mayor desgaste físico, menor margen de reacción y más riesgo ante cambios de viento, advirtió la dependencia.

La mayor variación diaria se registró este fin de semana. En sólo 24 horas, la superficie activa sumó una diferencia de dos mil 796 hectáreas.

Ese mismo día, el SMN advirtió rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora en entidades como Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla y Morelos, además de calor persistente en varias regiones.

Guerrero y Nayarit concentraron la mayor superficie preliminar hasta el domingo con más de 13 mil hectáreas entre ambas entidades. El primero, además, aparecía dentro de la franja de estados con máximas de 40 a 45 grados, mientras que el segundo figuraba con cinco grados menos, de acuerdo con el pronóstico oficial.

La aceleración de estos incidentes también alcanzó a las Áreas Naturales Protegidas. Los incendios en esas zonas pasaron de seis a inicios de la semana a 11 en el reporte de este domingo, la cifra más alta de la serie. Ese cierre colocó el dato ambiental como uno de los puntos más relevantes del informe, porque la expansión no sólo elevó la superficie activa; también amplió la presencia de fuego en territorios con valor ecológico.

El Tip: En los primeros dos meses del año, la temporada de incendios en el Edomex registró un incremento superior al 200 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025.

El mayor peso recayó en la Cuencas Alimentadoras del Distrito Nacional de Riego 043, con registros en Nayarit, Zacatecas y Jalisco. Sólo dos de esos eventos sumaron seis mil 750 hectáreas, aunque otros dos aún aparecen con superficie por determinar.

También figuran la Reserva Comunal Tres Pico, en Oaxaca, con 475 hectáreas; La Sepultura, en Chiapas, con 220, entre un incendio activo y otro liquidado; Lagunas de Chacahua, con 25 hectáreas; La Encrucijada, con nueve, y la zona de protección forestal con 15 hectáreas.

Dentro de ese listado destaca la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, uno de los nombres de mayor peso simbólico en la conservación del país.

El reporte del Meteorológico ubicó dos incendios activos en Miquihuana, Tamaulipas, en los parajes La Taza y Aserradero, con 35 hectáreas preliminares afectadas entre ambos casos.

Combatir el fuego. A ras de tierra, esas cifras no sólo hablan de hectáreas. También describen jornadas bajo humo, calor, cansancio físico y decisiones que no admiten improvisación. Augusto García López, voluntario para el combate de incendios forestales en México, se registró en Oaxaca por la vía institucional, con el acercamiento a las autoridades que coordinan brigadas rurales y capacitaciones. Su experiencia resume una regla básica del combate al fuego en zonas forestales. Nadie debe entrar al monte sin registro, preparación, equipo y mando.

“La primera vez que subí al cerro pensé que iba a encontrar fuego, nada más. Pero el incendio no es sólo una línea roja entre árboles. Es ruido, humo, tierra caliente, ramas que revientan, compañeros que hablan poco y respiran fuerte.

“Uno aprende rápido que el miedo no se va; sólo se acomoda en alguna parte del cuerpo para dejarte trabajar”, relató el hombre de 46 años, con más de una década de experiencia combatiendo estos siniestros.

García López no llegó al combate forestal con una mochila y la sola intención de apagar fuego. Antes de subir al monte, buscó registro, preguntó por los canales formales y se acercó a quienes ya conocían el trabajo en campo. En Oaxaca, recuerda, recibió una primera lección que marcó su forma de entender la tarea: combatir un incendio no depende de valentía, sino de disciplina.

“Un voluntario sin capacitación no ayuda; estorba, se pierde o pone en riesgo a otros”, dijo. Para él, la voluntad representa apenas el primer paso. La preparación, el registro ante las autoridades y el respeto al puesto de mando determinan si una persona puede incorporarse de manera segura a una brigada.

Dentro del incendio, el calor adquiere otra dimensión. No proviene sólo de las llamas, también sale del suelo, de las piedras, del cielo y de la ropa pegada al cuerpo. Augusto describe jornadas en las que cada avance pesa más que el anterior, con la garganta seca, el humo en los pulmones y la vista fija en la brecha que puede contener el avance del fuego.

En ese punto, afirma, nadie piensa en heroísmo. La prioridad se reduce a lo esencial: llegar al punto marcado, cuidar al compañero más cercano y regresar completo. El combate forestal, visto desde su experiencia, exige resistencia física y una conciencia permanente del riesgo.

Altas temperaturas dejan 3 víctimas mortales en el país

› Por Claudia Arellano

En medio de una temporada de calor que apenas comienza a intensificarse, México ya registra sus primeras víctimas mortales. La Secretaría de Salud (Ssa) informó que, en lo que va de 2026, se han reportado tres defunciones asociadas a las altas temperaturas, todas provocadas por golpe de calor.

De acuerdo con el informe semanal Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas, correspondiente a la semana epidemiológica 16, el país acumula 217 casos de afectaciones a la salud relacionadas con el calor, lo que ha derivado en una letalidad del 1.38 por ciento.

El Dato: A partir de hoy inicia una nueva onda de calor que durará hasta el viernes 8 de mayo, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital.

Las autoridades sanitarias detallaron que los fallecimientos ocurrieron en tres entidades: Campeche, Quintana Roo y Sonora, con un caso registrado en cada estado. En todos éstos, la causa fue el golpe de calor, una condición que puede resultar letal cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura.

El reporte desglosa que, a nivel nacional, se han presentado: 100 casos de golpe de calor; 94 casos de deshidratación y 23 casos de quemaduras. Estos datos reflejan el impacto directo de las temperaturas extremas en la salud pública, especialmente en poblaciones vulnerables como adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

Aunque las cifras oficiales aún parecen contenidas, especialistas advierten que el calor extremo puede convertirse en una crisis de salud pública si no se toman medidas preventivas. La exposición prolongada al sol, la falta de hidratación y las actividades físicas en horarios críticos son factores que incrementan el riesgo.

Altas temperaturas superiores a los 45 grados registradas en varias regiones del país han encendido las alertas sanitarias; autoridades advierten sobre riesgos por golpe de calor y otros padecimientos que podrían repercutir a la salud, estos, dicen, van desde enfermedades estomacales hasta enfermedades en la piel.

Las autoridades recomiendan: Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas; mantenerse hidratado constantemente; usar ropa ligera y de colores claros, prestar especial atención a menores, adultos mayores y mascotas.

Según reportes oficiales, la temporada de calor en México se extiende de la semana epidemiológica 12 a la 40, por lo que las condiciones extremas podrían prolongarse durante varios meses más.

“Los primeros decesos funcionan como una señal de alerta: el calor ya no es sólo una incomodidad estacional, sino un fenómeno con consecuencias directas en la salud y la vida de las personas. Es importante no desestimar las temperaturas que se están presentado sobre todo en regiones donde éstas han sido atípicas en los últimos años”, dijo Amalia García Vázquez, médico pediatra de un hospital regional en Veracruz.

Valores elevados en los termómetros provocan que los capitalinos se protejan. ı Foto: Cuartoscuro

En un hospital de Hermosillo, Sonora, José Manuel, jornalero de 52 años, dijo a La Razón que recuerda con dificultad el momento en que su cuerpo dejó de responder: “Primero fue el mareo… como si todo diera vueltas. Pensé que era cansancio, pero después ya no podía ni sostener la pala. Sentía la cabeza ardiendo, como si me estuviera quemando por dentro. Quise pedir ayuda, pero las palabras no me salían… y de pronto ya no supe nada”.

Sus compañeros lo encontraron inconsciente, tendido sobre la tierra caliente. Cuando llegó al hospital, su temperatura corporal superaba los 40 grados: “El doctor me dijo que estuve a nada de no contarla. Yo pensé que el calor sólo cansaba… no que te podía matar así, de repente”, afirma aún con la voz entrecortada.

En Quintana Roo, donde el calor se combina con la humedad, los casos de deshidratación han aumentado, especialmente entre trabajadores y turistas.

Mariana López, empleada de un hotel en Cancún, relata a este diario cómo ignoró las primeras señales: “Tenía turno doble y casi no tomé agua. Empecé con dolor de cabeza, luego me sentía débil… pero seguí trabajando. Pensé que era normal”. Horas después, su cuerpo colapsó.

“Me acuerdo que todo se puso borroso. Me zumbaban los oídos. Ya no podía ni caminar bien. Cuando desperté, estaba en una camilla con suero. El doctor me dijo que estaba severamente deshidratada. Me asusté mucho… nunca pensé que algo así me pasaría por no tomar agua”, relató.

Jorge Luis Bojorquez, especialista en enfermedades gastrointestinales, explicó que durante la temporada de calor aumenta el riesgo de enfermedades gastrointestinales por consumir alimentos en mal estado en la vía pública, lo que puede provocar infecciones: “La recomendación es mantenerse hidratado y estar pendiente de una posible descomposición de los alimentos, esto nos hará evitar infecciones gastrointestinales (gastroenteritis): causadas por bacterias, virus o parásitos que se reproducen rápidamente en alimentos expuestos al calor”.

Asimismo, el especialista aclaró que en esta temporada es muy común la presencia de pacientes con intoxicación alimentaria: “malestar por consumir alimentos descompuestos o mal refrigerados, provocando vómito y diarrea”.