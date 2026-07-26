Alemania investiga como terrorismo ataque en desfile del Orgullo de Berlín; sube a 29 número de heridos

Policías alemanes reforzaron la vigilancia en distintos puntos de la capital, incluidas estaciones de transporte y zonas cercanas al lugar del atentado.

Autoridades de Alemania informaron que aumentó a 29 el número de heridos por el atropellamiento masivo ocurrido ayer durante las celebraciones del Orgullo LGBT+ en Berlin, mientras que la cifra de decesos se mantiene en uno, en un caso que ya es investigado como un atentado terrorista de carácter islamista.

De acuerdo con agencias internacionales, el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, informó que todos los elementos recabados hasta el momento apuntan a una motivación yihadista.

Elementos de seguridad desplegaron un amplio operativo en Berlín para localizar al presunto responsable del ataque ocurrido durante las celebraciones del Orgullo. ı Foto: Reuters

El funcionario precisó que el sospechoso permanece prófugo y que se desplegó un amplio operativo para localizarlo, el cual se concentra en estaciones ferroviarias, aeropuertos y cruces fronterizos.

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Según las autoridades, el presunto atacante fue identificado como Abdul Ballout, ciudadano alemán de ascendencia libanesa, quien ya era conocido por los cuerpos de seguridad debido a sus vínculos con círculos islamistas en Berlín.

Integrantes de la comunidad LGBTQ+ participaron en una ofrenda improvisada cerca del lugar del ataque, mientras continuaban las muestras de duelo en Berlín. ı Foto: Reuters

Medios alemanes, citados por agencias internacionales, señalaron además que el joven había cumplido recientemente una condena en un centro de menores por delitos relacionados con terrorismo y participó en un programa de desradicalización bajo vigilancia parcial.

Atropellamiento masivo y ataque con arma provoca pánico en Berlín

Los hechos ocurrieron la noche del sábado en el parque Tiergarten, cerca de la Puerta de Brandeburgo, cuando una camioneta ingresó al área donde concluían las festividades del Christopher Street Day, una de las celebraciones del Orgullo más numerosas de Europa.

Asistentes al Christopher Street Day colocaron flores y veladoras en memoria de la víctima mortal y en solidaridad con las personas heridas. ı Foto: Reuters

Tras embestir a la multitud, el conductor descendió del vehículo y atacó a varias personas con un arma, presuntamente un machete, antes de escapar, informaron agencias internacionales.

Como consecuencia del ataque, una mujer perdió la vida y 29 personas resultaron lesionadas, entre ellas varias con heridas de gravedad.

3. Update:

Nach aktuellem Stand wurden 17 Personen verletzt, darunter eine tote Person und mehrere lebensgefährlich Verletzte. Für Angehörige wurde eine Personenauskunftsstelle unter

📞 030 8485 4460 eingerichtet.

Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an.#b2507 pic.twitter.com/qiz2zrZ8HF — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 25, 2026

El incidente obligó a suspender de inmediato el evento y las autoridades pidieron a los asistentes abandonar la zona mientras los equipos de emergencia atendían a las víctimas.

En tanto, la policía realizó cateos en distintos puntos de la capital alemana, incluido un departamento en el distrito de Schöneberg, aunque sin lograr la captura del sospechoso.

El canciller Friedrich Merz condenó el atentado y afirmó que Alemania defenderá la libertad y la convivencia frente a la violencia. ı Foto: Reuters

El canciller Friedrich Merz calificó lo ocurrido como “un ataque contra nuestra sociedad” y aseguró que Alemania defenderá la libertad frente a actos de violencia.

Asimismo, autoridades de Ámsterdam, donde también se celebrarán actividades del Orgullo en los próximos días, anunciaron un seguimiento permanente de la situación y la aplicación de medidas adicionales de seguridad.

Con información de Europa Press, AP, y Reuters.

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