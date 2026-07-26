Alemania investiga como terrorismo ataque en desfile del Orgullo de Berlín; sube a 29 número de heridos

Autoridades de Alemania informaron que aumentó a 29 el número de heridos por el atropellamiento masivo ocurrido ayer durante las celebraciones del Orgullo LGBT+ en Berlin, mientras que la cifra de decesos se mantiene en uno, en un caso que ya es investigado como un atentado terrorista de carácter islamista.
De acuerdo con agencias internacionales, el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, informó que todos los elementos recabados hasta el momento apuntan a una motivación yihadista.
El funcionario precisó que el sospechoso permanece prófugo y que se desplegó un amplio operativo para localizarlo, el cual se concentra en estaciones ferroviarias, aeropuertos y cruces fronterizos.
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Según las autoridades, el presunto atacante fue identificado como Abdul Ballout, ciudadano alemán de ascendencia libanesa, quien ya era conocido por los cuerpos de seguridad debido a sus vínculos con círculos islamistas en Berlín.
Medios alemanes, citados por agencias internacionales, señalaron además que el joven había cumplido recientemente una condena en un centro de menores por delitos relacionados con terrorismo y participó en un programa de desradicalización bajo vigilancia parcial.
Atropellamiento masivo y ataque con arma provoca pánico en Berlín
Los hechos ocurrieron la noche del sábado en el parque Tiergarten, cerca de la Puerta de Brandeburgo, cuando una camioneta ingresó al área donde concluían las festividades del Christopher Street Day, una de las celebraciones del Orgullo más numerosas de Europa.
Tras embestir a la multitud, el conductor descendió del vehículo y atacó a varias personas con un arma, presuntamente un machete, antes de escapar, informaron agencias internacionales.
Como consecuencia del ataque, una mujer perdió la vida y 29 personas resultaron lesionadas, entre ellas varias con heridas de gravedad.
El incidente obligó a suspender de inmediato el evento y las autoridades pidieron a los asistentes abandonar la zona mientras los equipos de emergencia atendían a las víctimas.
En tanto, la policía realizó cateos en distintos puntos de la capital alemana, incluido un departamento en el distrito de Schöneberg, aunque sin lograr la captura del sospechoso.
El canciller Friedrich Merz calificó lo ocurrido como “un ataque contra nuestra sociedad” y aseguró que Alemania defenderá la libertad frente a actos de violencia.
Asimismo, autoridades de Ámsterdam, donde también se celebrarán actividades del Orgullo en los próximos días, anunciaron un seguimiento permanente de la situación y la aplicación de medidas adicionales de seguridad.
Con información de Europa Press, AP, y Reuters.
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