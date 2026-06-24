Atropellamiento masivo en festejos por triunfo de México en Los Cabos deja varios lesionados

Atropellamiento masivo durante festejos del triunfo de México en Los Cabos, Baja California Sur.

El Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas reportó este miércoles un atropellamiento masivo en la zona turística de Baja California Sur (BCS) tras el triunfo de la selección de futbol de México.

Lo primeros reportes indicaban que el incidente, que dejó 17 heridos, se originó cuando un grupo de civiles intentó sacudir un automóvil de manera violenta en medio de las celebraciones.

Ante la agresión, el conductor de la unidad aceleró el vehículo en un intento de escape, lo que provocó el atropellamiento masivo.

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El incidente ocurrió cerca de las 21:20 horas en el bulevar Marina, cuando un vehículo avanzó directamente contra una multitud congregada en una de las vías principales.

Al lugar acudieron todas las unidades disponibles de la corporación civil tras el triunfo de México 3-0 ante Chequia del Grupo A del Mundial 2026.

“Atendemos el accidente por atropellamiento de personas en el bulevar Marina de Cabo San Lucas (Zona Turística), la noche de hoy miércoles. Todas las unidades disponibles y personal operativo atienden a las personas lesionadas (21:20 hrs)”, reportó el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas.

Los paramédicos y rescatistas proporcionaron de forma inmediata los primeros auxilios a los ciudadanos que resultaron afectados.

Además, las autoridades locales establecieron un perímetro seguro de resguardo en la zona turística del municipio para agilizar el auxilio.

Así ocurrió el accidente en Los Cabos, Baja california Sur

Las imágenes sobre el atropellamiento masivo en el bulevar Marina comenzaron a difundirse con rapidez en diversas plataformas digitales de comunicación.

El material audiovisual del incidente muestra que, segundos después del atropellamiento, el vehículo involucrado perdió el control y terminó impactándose contra la acera.

En las imágenes se observa cómo los asistentes buscaron refugio inicialmente para, de manera posterior, avanzar hacia la unidad siniestrada con el fin de increpar al conductor.

Las fuerzas de seguridad pública ya custodian la zona para evitar posibles conatos de violencia física tras el percance.

Otro ángulo del atropellamiento masivo en el centro de Cabo San Lucas, varios aficionados fueron embestidos mientras celebraban la victoria de México vs Chequia.



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Hay varios lesionados por atropellamiento masivo

El Gobierno de Los Cabos, a través de su secretario general de Gobierno, Alberto Rentería Santana, reportó un saldo preliminar de al menos 17 personas lesionadas, que ya reciben atención médica en distintos hospitales de la localidad.

De acuerdo con el reporte, las dependencias locales y el Área de Atención Ciudadana han activado los protocolos de seguimiento y acompañamiento para las víctimas y sus familiares.

A continuación, se detalla la distribución hospitalaria:

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): 10 pacientes (8 mujeres y 2 hombres).

Hospital General: 3 personas bajo observación.

Hospital San Luke’s: 2 pacientes ingresados.

Hospital AMC: 1 persona atendida.

Estado crítico: Se reportó que una persona adicional se encuentra bajo atención especializada bajo código de emergencia.

El Ayuntamiento de Los Cabos exhortó a los ciudadanos lesionados o a sus familiares a ponerse en contacto con la autoridad municipal para coordinar los apoyos institucionales, la orientación legal y médica correspondiente.

El conductor de la unidad automotriz fue presuntamente interceptado por testigos en el lugar tras el impacto contra la multitud.

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JVR