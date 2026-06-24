¿Quién es Paulo César ‘Tilón’ Chávez, el papá de Mateo Chávez?

El nombre de Mateo Chávez resonó en los mexicanos en el partido México-Chequia, donde el joven de 22 años logró anotar el primer gol a favor del equipo, inaugurando el marcador en la segunda mitad.

Muchos reconocieron al joven como el hijo de un jugador que destacó en la Selección Mexicana, aunque no pudo jugar en un Mundial, y ahora, su hijo continúa con el legado futbolístico familiar.

¿Quién es el papá de Mateo Chávez?

El padre de Mateo Chávez es Paulo César Chávez Quirarte, conocido como “Tilón” o también como el Temoc “Invasor Zim”, quien debutó con Chivas en diciembre de 1993 a la edad de 17 años en un partido contra el Puebla donde ganaron 2-0.

Su máximo logro fue coronarse campeón del Verano 1997. El Verano 2000 sería su último torneo con Chivas y luego pasó al Monterrey donde inmediatamente tomó la titularidad.

Formó parte de la Selección Mexicana durante varios juegos internaciones y participó con el equipo en los torneos de Copa América 1997 y la Copa Confederaciones.

Incluso, estaba considerado para formar parte de Francia 98, pero al poco tiempo del arranque de la justa, fue recortado del equipo debido a una estipulación de FIFA de disminuir el número de jugadores de todas los países participantes.

En el 2004 es transferido al Club Deportivo Toluca y regresa a Chivas para el Apertura 2005 y dos años después, regresó a las Chivas para jugar con el Tapatio de la primera división A.

A partir del Apertura 2009 de la Liga de Ascenso de México jugó para los Rayos del Necaxa. Posteriormente pasó al Club Irapuato y para el Torneo Apertura 2012 fue contratado por el Club Dorados de Sinaloa en la Liga de Ascenso MX, retirándose en ese equipo en 2013.

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¿Quién es Mateo Chávez, el jugador que marcó el primer gol en el México vs Chequia en el Mundial 2026?

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