Funcionarios y legisladores llaman a celebrar el México vs República Checa con orden en CDMX

En el marco del partido entre la Selección Mexicana y República Checa, distintas figuras políticas expresaron mensajes de apoyo al equipo nacional, mientras autoridades capitalinas desplegaron operativos y puntos de transmisión pública para las y los aficionados en la Ciudad de México.

En el ámbito legislativo, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, manifestó su respaldo a la selección mexicana y pronosticó un marcador favorable en el encuentro.

“En la Cámara de Diputados estamos listos para apoyar a nuestra Selección. Confiamos en el talento y la entrega del equipo nacional, con un pronóstico firme de 2-0”, publicó el legislador en redes sociales.

En la Cámara de @Mx_Diputados estamos listos para apoyar a nuestra Selección. Confiamos en el talento y la entrega del equipo nacional, con un pronóstico firme de 2-0. pic.twitter.com/Oju9aYnyiK — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 24, 2026

Por su parte, el secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto Romero, informó sobre la alta afluencia de personas en los principales puntos de reunión de la capital, donde se instalaron pantallas para la transmisión del partido, como el Ángel de la Independencia, el Zócalo capitalino y la Diana Cazadora.

“El Ángel de la Independencia, el Zócalo y la Diana Cazadora están a su máxima capacidad. Para que disfruten del partido con mayor comodidad, también tenemos pantallas instaladas en el Monumento a la Revolución y en Avenida Juárez”, señaló.

Cravioto llamó a la ciudadanía a mantener el orden, evitar aglomeraciones y utilizar los espacios alternos habilitados para seguir el encuentro de manera segura.

¡El Ángel de la Independencia, el #Zócalo y la Diana Cazadora están a su máxima capacidad! ⚽🇲🇽🎉



Para que disfruten del partido con mayor comodidad, recuerden que también tenemos pantallas instaladas en el #MonumentoALaRevolución y en Av. Juárez.



Evitemos aglomeraciones y… pic.twitter.com/ay2ECpj0Bs — César Cravioto (@craviotocesar) June 24, 2026

En tanto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó la implementación de un operativo especial de seguridad y movilidad para garantizar el desarrollo ordenado de las celebraciones futboleras en la capital.

“Para recibir esta gran fiesta con orden y seguridad, en el Gobierno de la Ciudad de México implementamos una estrategia integral que incluye operativos coordinados de vigilancia, extensiones de horario en el transporte público y la instalación de pantallas gigantes para democratizar el acceso al futbol en comunidad”, publicó en redes sociales.

En la Ciudad de México trabajamos por la seguridad de todas y todos, por eso tendremos desplegados puntos de alcoholímetro en todo Reforma. La convivencia en el espacio público está permitida, el alcohol no.



De forma coordinada, llevamos a cabo acciones para que disfrutes del… pic.twitter.com/5nRXZ4sAwg — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 24, 2026

Finalmente, el diputado federal morenista Pedro Haces Barba expresó también su respaldo a la Selección Mexicana desde la Cámara de Diputados.

“Quiero desearles la mejor de las suertes a nuestra Selección Mexicana, estamos en la Cámara de Diputados y todos estamos ansiosos de que empiece el partido”, señaló.

Las autoridades capitalinas subrayaron que el objetivo de las medidas es garantizar una celebración segura, ordenada y accesible para la ciudadanía durante la jornada deportiva.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL