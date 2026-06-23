Metro CDMX extenderá horario por partido México vs Chequia del Mundial 2026

El Metro de la Ciudad de México informó que el miércoles extenderá el horario de servicio en tres de sus líneas la noche del miércoles 24 de junio, día en que se juega el partido México vs Chequia de la ronda tres de la Copa Mundial de Fútbol 2026, en el Estadio Ciudad de México.

Aunque para llegar y regresar del Estadio los asistentes cuentan con opciones como el servicio Park and Ride o el Tren Ligero, el Metro de la CDMX se sumó al apoyo. Además, esto también facilitará el regreso de quienes acudan al Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino.

¿A qué hora cerrará el Metro CDMX el miércoles tras el partido México vs Chequia?

A través de una tarjeta informativa, el Metro de la Ciudad de México informó que extenderá el horario de servicio en tres de sus líneas la noche del miércoles 24 de junio.

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El Metro de la Ciudad de México. ı Foto: Gobierno CDMX

Particularmente, las líneas que extenderán su servicio son:

Línea 1 : de Observatorio a Pantitlán

Línea 2 : de Cuatro Caminos a Tasqueña

Línea 3: de Indios Verdes a Universidad

Las líneas dejarán de dar servicio a las 01:00 horas (es decir, una hora más del cierre habitual, que es a las 00:00), si bien los últimos trenes saldrán de las terminales alrededor de las 00:30 horas.

#AvisoMetro



En apoyo a la movilidad de las y los asistentes al partido de futbol en el Estadio Ciudad de México y a la concentración posterior en el Ángel de la Independencia, el miércoles 24 de junio las Líneas 1, 2 y 3 extenderán su horario de servicio hasta la 1:00 a.m. Las… pic.twitter.com/l7G7AyvgOa — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 23, 2026

“En apoyo a la movilidad de las y los asistentes al partido de futbol en el Estadio Ciudad de México y a la concentración posterior en el Ángel de la Independencia, el miércoles 24 de junio las Líneas 1, 2 y 3 extenderán su horario de servicio hasta la 1:00 a.m. Las últimas corridas saldrán de sus terminales alrededor de las 00:30 horas”, escribió el Metro CDMX.

Con este ajuste, el sistema de transporte facilita el desplazamiento de regreso desde el Estadio Ciudad de México, cuya principal vía de llegada es el Tren Ligero, el cual, a su vez, está conectado directamente con la estación Tasqueña de la Línea 2 del Metro.

#TarjetaInformativa: Este miércoles 24 de junio, las Líneas 1, 2 y 3 del @MetroCDMX extenderán su horario de servicio hasta la 1:00 a.m. pic.twitter.com/Y93SmkipPG — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 23, 2026

México enfrenta a Chequia y prevén complicada movilidad en CDMX

El partido entre México y Chequia está programado para iniciar a las 19:00 horas, por lo que se espera que termine alrededor de las 21:30 horas.

Además, se espera una alta afluencia en el Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino, así como sobre la avenida Paseo de la Reforma, donde se instalaron pantallas para evitar congestionamientos en la citada plaza.

Aficionados de la Selección Mexicana en el Ángel de la Independencia ı Foto: Cuartoscuro

El miércoles, México se enfrenta a Chequia, en la tercera ronda de la Fase de grupos de la Copa Mundial de Fútbol 2026. La Selección Mexicana llega con dos victorias, mientras que el rival lo hace con una derrota y un empate, por lo que buscará agresivamente ganar sobre los nacionales para hacerse de un lugar en la Fase de eliminación directa.

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