Gobierno de CDMX activa Ley Seca por el partido de futbol México vs Chequia

El Gobierno de la Ciudad de México decretó la suspensión temporal de la venta de bebidas alcohólicas en diversas zonas de la capital con motivo de los festejos relacionados con el Mundial de Futbol 2026.

De acuerdo con un acuerdo publicado por la Secretaría de Gobierno (Secgob), la restricción aplicará de las 15:00 horas del 24 de junio y hasta las 07:00 horas del 25 de junio.

La medida contempla la prohibición de venta de bebidas alcohólicas de cualquier graduación en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados en el perímetro A del Centro Histórico, así como en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

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La autoridad capitalina señaló que la suspensión busca preservar el orden público y garantizar la seguridad de las personas que participen en las actividades y concentraciones previstas en estas zonas de la ciudad.

La restricción se aplicará únicamente a los establecimientos mercantiles señalados en el acuerdo y durante el periodo establecido por la Secretaría de Gobierno.

La publicación ocurre en el contexto de los operativos especiales desplegados por el Gobierno capitalino para atender las concentraciones de aficionados en el Zócalo y Paseo de la Reforma durante el Mundial de Futbol 2026.

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FGR