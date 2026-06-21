¿Habrá Ley Seca el 24 de junio en CDMX por el México vs Chequia?

Te contamos su habrá "ley seca" en la Ciudad de México por el Mundial 2026.

Para evitar riesgos asociados al consumo excesivo de alcohol, autoridades evalúan regular la venta de bebidas embriagantes de cara a los próximos partidos de la Copa Mundial de Futbol en la Ciudad de México.

El pasado 19 de junio, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, adelantó la posibilidad de implementar medidas administrativas en establecimientos comerciales para suspender la venta de bebidas alcohólicas antes y durante los festejos por los resultados de los encuentros deportivos, como ocurrió el pasado 18 de junio tras la victoria de la Selección Mexicana sobre Corea del Sur, que dejó 40 toneladas de basura en Paseo de la Reforma, calles del Centro Histórico y en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Estaremos trabajando con establecimientos mercantiles, tanto sensibilizar, como tomar decisiones administrativas para que los establecimientos mercantiles, o sea, las tiendas de conveniencia, no estén vendiendo alcohol en el momento de los festejos o en horas antes de los festejos ”, declaró.

Fiesta en el Ángel de la Independencia tras el triunfo de México sobre Corea. ı Foto: Luis Olivera|La Razón

¿En dónde suspenderían la venta de alcohol en CDMX?

Cravioto Romero señaló que las restricciones aplicarán a tiendas de conveniencia, restaurantes y bares ubicados en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, así como en zonas de Paseo de la Reforma y en el Centro Histórico.

No obstante aclaró que aún se trabaja en definir los puntos donde se implementará la medida . Además, indicó que se solicitará a los establecimientos evitar que los clientes retiren bebidas alcohólicas, a fin de reducir su consumo.

“Son algunas de las tareas que vamos a realizar y seguimos trabajando. Van siete días del Mundial, va saldo blanco en la ciudad y seguiremos trabajando para que así continúe esta ciudad y que la gente se divierta cuidando los riesgos”, agregó.

Aunque no se trata de la llamada “ley seca”, que suele decretarse durante eventos masivos, celebraciones religiosas o jornadas de relevancia cívica, hasta la publicación de esta nota las autoridades no han precisado el alcance de las restricciones, especialmente de cara al partido de las selecciones de México contra República Checa, o Chequia, programado para el próximo 24 de junio.

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cehr