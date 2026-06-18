Aficionados desatan la fiesta en el Ángel de la Independencia tras victoria de México sobre Corea del Sur

La victoria de la Selección Mexicana sobre Corea del Sur en la Copa del Mundo 2026 desató una auténtica fiesta en el Ángel de la Independencia, donde miles de aficionados se congregaron para celebrar un nuevo triunfo del Tricolor.

Desde antes del silbatazo inicial, seguidores del combinado nacional comenzaron a reunirse en Paseo de la Reforma para seguir el encuentro en las pantallas instaladas en la zona. Sin embargo, fue al término del partido cuando la euforia se apoderó de uno de los sitios más emblemáticos de la Ciudad de México.

Con banderas, tambores, trompetas y cánticos de “¡México, México!”, los aficionados festejaron la victoria ante Corea del Sur y convirtieron las inmediaciones del Ángel de la Independencia en una marea verde, blanca y roja.

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Videos en redes sociales muestran a miles de personas saltando y cantando en medio de un ambiente de alegría por el resultado conseguido por el conjunto dirigido por Javier Aguirre.

El emblemático monumento volvió a convertirse en el principal punto de reunión de los seguidores de la Selección Mexicana, una tradición que se repite cada vez que el equipo nacional consigue resultados importantes en torneos internacionales.

▶ #Video | ⚽ Así avanzan miles con rumbo al Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo de la selección mexicana sobre Corea del Sur



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Miles de aficionados del Tricolor abarrotaron el cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes para festejar la victoria de México sobre Corea del Sur, resultado que dejó a la Selección Mexicana con un pie en la siguiente ronda de la Copa del Mundo 2026.

▶️ #VIDEO | ¡Se arma la fiesta! La batucada toma las calles tras el triunfo de México sobre Corea del Sur y pone a bailar a la afición con un ambiente de celebración total🎉🥁🇲🇽

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Debido a la concentración masiva de personas, autoridades capitalinas mantienen cierres a la circulación en diversas vialidades cercanas al Ángel de la Independencia y desplegaron un operativo de seguridad para resguardar a los asistentes.

La celebración se prolongó durante varios minutos, mientras miles de aficionados continuaban coreando porras y ondeando la bandera nacional, ilusionados con el paso de México en la justa mundialista y con la posibilidad de seguir avanzando en el torneo.

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MSL