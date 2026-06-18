El Ángel se alista para el México vs Corea y comienzan cierres en Reforma

A unas horas de que inicie el partido mundialista entre la selección de México y Corea, autoridades capitalinas ya iniciaron el cierre de circulación para vehículos y unidad de transporte público en calles aledañas al Ángel de la Independencia, donde fue colado un foro para ofrecer espectáculo musical a la afición y está prevista la colocación de pantallas para transmitir el juego de este día.

Autoridades de vialidad comentaron que la Línea 7 del Metrobús que corre de Indios Verdes hasta Campo Marte ya inició el cierre de circulación entre sus estaciones Hamburgo y La Diana Cazadora.

También, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana refirieron que el cierre al tránsito vehicular sobre la Avenida Reforma se prolongará, en unas horas, desde la intersección con Insurgentes hasta la vialidad Sevilla.

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Cierres en Paseo de la Reforma ı Foto: La Razón

De acuerdo con algunos oficiales consultados alrededor del monumento, estos cortes a las vialidades y servicio de transporte público podrían durar hasta la noche de este jueves, como ocurrió el día de ayer, cuando la afición colombiana asistió al Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo de su selección, y el servicio de Metrobús quedó suspendido desde ayer, hasta iniciar jornada de este día.

Prevén importante concentración de aficionados

Las autoridades capitalinas esperan que, conforme se acerque el inicio del encuentro entre México y Corea, aumente la presencia de seguidores de la Selección Mexicana en Paseo de la Reforma, por lo que hicieron un llamado a la población a anticipar sus traslados y utilizar rutas alternas.

Entre las vialidades que podrían registrar afectaciones adicionales se encuentran Florencia, Río Tíber, Niza, Liverpool, Sevilla y algunos tramos de Insurgentes, debido al flujo peatonal y a los operativos implementados para garantizar la seguridad de los asistentes.

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MSL