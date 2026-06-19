Clara Brugada anuncia la instalación de 7 pantallas gigantes más en CDMX por Mundial 2026

Clara Brugada anuncia la instalación de 7 pantallas gigantes más en CDMX para Mundial 2026.

La Ciudad de México amplía sus opciones para que miles de aficionados disfruten los próximos partidos del Mundial FIFA2026. El Gobierno capitalino instalará siete nuevas pantallas gigantes en puntos estratégicos, garantizando celebraciones seguras y ordenadas para la afición.

Esta medida busca distribuir mejor a los asistentes y replicar el éxito de los festejos previos, que concluyeron con saldo blanco.

Habrá pantallas gigantes en el Ángel de la Independencia y la Alameda

Las nuevas sedes incluirán la Alameda Central, el Monumento a la Revolución y cuatro puntos clave en Paseo de la Reforma, como el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora, Insurgentes y El Caballito.

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“Vamos a ampliar el número de pantallas a lo largo y ancho del Centro para ordenar y garantizar que la población disfrute con la infraestructura necesaria”, afirmó ClaraBrugada Molina, Jefa de Gobierno.

La mandataria capitalina subrayó que la Ciudad de México se consolida como la mejor sede mundialista por su capacidad organizativa y la participación masiva.

Cerca de 730 mil personas celebraron el triunfo de México sobre Corea del Sur, con 200 mil en el Zócalo y 400 mil en Paseo de la Reforma y el Ángel, demostrando el entusiasmo ciudadano.

Ayer vivimos una jornada histórica con saldo blanco, ¡730 mil personas hicieron suyo el espacio público!



Unimos esfuerzos para demostrar que la #CiudadMásDeportiva es la sede con el corazón más grande del mundo. pic.twitter.com/kPFGXyayQN — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 20, 2026

Este éxito es resultado del trabajo coordinado de más de 15 mil servidores públicos en operativos de seguridad, movilidad y atención.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó casi 6 mil policías en puntos clave, registrando solo cinco detenciones por robo de celulares, lo que valida la efectividad de los dispositivos implementados.

CDMX reporta 80% de ocupación hotelera

La Secretaría de Turismo reporta una ocupación hotelera cercana al 80% en la Ciudad de México, impulsada por la llegada de visitantes nacionales y extranjeros.

Este flujo de turismo se espera que continúe en ascenso, beneficiando la economía local y consolidando a la capital como un destino vibrante durante el Mundial.

El Gobierno capitalino reafirma su compromiso de mantener la seguridad y el orden en cada festejo, reforzando medidas preventivas y servicios urbanos.

La Jefa de Gobierno concluyó que la Ciudad de México transmite un mensaje de alegría compartida y celebración de la vida, demostrando su capacidad para organizar eventos de talla mundial y unir a la ciudadanía en torno al deporte.

Detrás de la gran fiesta mundialista que vivimos ayer, hay un esfuerzo histórico y ejemplar.



Quiero expresar mi más profundo reconocimiento y gratitud a las más de 15 mil servidoras y servidores públicos que hicieron posible la jornada de ayer. Desde las primeras horas de la… pic.twitter.com/4BTvgSQnYI — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 19, 2026

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JVR