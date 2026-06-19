Personas trans y no binarias atrincheran Segob

Las colectivas trans fueron atendidas por la Segob el pasado 18 de junio.

Un grupo de personas trans y no binarias se atrincheró en instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigir una mesa de diálogo directa con la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, ante lo que calificaron como falta de respuesta a diversas demandas relacionadas con derechos humanos, identidad de género y atención institucional.

De acuerdo con los reportes difundidos por las personas integrantes de la protesta, la manifestación se desarrolla al interior de un salón de la dependencia federal, donde permanecen personas trans, no binarias y trabajadoras sexuales.

42/24 Es la recomendación de la CNDH por los derechos trans

Las personas inconformes señalaron que la acción busca presionar a las autoridades para establecer un diálogo de alto nivel con la Secretaría de Gobernación, al considerar que sus demandas no han sido atendidas de manera satisfactoria.

Personas trans se atrincheran en Segob ı Foto: IG: samano_o

Entre los temas que históricamente han planteado colectivos trans se encuentran el reconocimiento pleno de la identidad de género, el combate a la violencia contra esta población y la creación de mecanismos de protección y acceso efectivo a derechos.

El movimiento ocurre en un contexto en el que organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido sobre las condiciones de discriminación y violencia que continúan enfrentando personas trans y no binarias en México, particularmente en ámbitos como el empleo, la salud y el acceso a servicios públicos.

2 años tiene que la CNDH emitió la recomendación

Hasta el momento, no se han reportado incidentes de violencia dentro de las instalaciones de la dependencia federal.

La protesta se mantiene como una medida de presión para obtener una respuesta oficial y la instalación de una mesa de negociación con las autoridades federales.

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MSL