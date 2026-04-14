Logra activista trans fallo condenatorio contra su agresor

En un fallo histórico, tras más de cuatro años de lucha, la activista trans Natalia Lane consiguió justicia este lunes, pues se convirtió en la primera mujer trans, trabajadora sexual, en sobrevivir y alcanzar una sentencia por un intento de transfeminicidio en toda América Latina.

Al salir del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en Xochimilco, luego de más de cinco horas de audiencia, la joven destacó que esta resolución en contra de su presunto agresor, Alejandro “N”, sólo pudo pasar gracias a su lucha y la de diversos colectivos LGBTTTIQ+.

El Dato: La Ciudad de México tipificó el transfeminicidio en 2024 y establece penas de hasta 70 años de prisión, no obstante, a nivel federal aún no se reconoce este delito.

“Hay que seguir tomando las calles, denunciando, protestando, lo que tengamos que hacer para que el Estado haga su trabajo. Hoy nos devolvieron un poquito de justicia o más bien nos devolvieron un poquito de esperanza”, sostuvo Natalia Lane acompañada de su padre.

La defensora de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ y de las trabajadoras sexuales ha comentado en distintas ocasiones sobre lo vivido durante estos cuatro años, como revictimización y negligencia de las autoridades. A ello se suman múltiples ataques de pánico, insomnio, hipotiroidismo, estrés postraumático y depresión.

Gracias a sus redes de apoyo, explicó la activista, se convirtió en una sobreviviente, en vez de una víctima.

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“Hoy el fallo que me dio el juez, como sobreviviente de feminicidio, no me lo regaló, me lo di yo, me lo dio mi papá y ustedes que han estado ahí. No me lo dio el Estado, ellos nunca me han dado nada”, declaró.

La noche entre el 15 y el 16 de enero de 2022, Natalia Lane sobrevivió a un intento de transfeminicidio de Alejandro “N”, quien la acuchilló en nuca, mejilla y mano en una habitación del Hotel Diana, ubicado en la Calzada de Tlalpan, alcaldía Benito Juárez, luego de haber contratado sus servicios sexuales.

El ahora acusado agredió a tres empleados del negocio, quienes acudieron a auxiliar a Natalia Lane. Autoridades locales lo detuvieron el 21 de enero y fue vinculado a proceso por feminicidio y homicidio, ambos en grado de tentativa.

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Cuatro años después, en enero de 2025, comenzó el juicio del agresor, pero una serie de amparos que interpuso la defensa de éste dilataron por meses el proceso.

Este lunes, el juez Agustín Moreno Gaspar emitió un fallo mixto en el que declaró a Alejandro “N” culpable de tentativa de feminicidio en contra de Natalia Lane, pues en el momento en el que ocurrió la agresión no estaba tipificado el transfeminicidio, que se reconoce y castiga desde 2024.

El juzgador también declaró al detenido como culpable de las lesiones calificadas en contra de uno de los tres empleados del Hotel Diana, mas no de tentativa de homicidio, pues se reclasificó el delito.

Además, de acuerdo con la abogada de la activista trans, Betsabé Berber, Alejandro “N” quedó absuelto del caso de los otros dos trabajadores del alojamiento por falta de pruebas.

“El juez determinó que no había elementos, por lo que hace a la tentativa de homicidio en el caso de JBL. Y de las otras dos víctimas no hay elementos siquiera para una reclasificación del delito”, dijo.

Moreno Gaspar, quien juzgó el caso del feminicidio de la niña Fátima en 2020, dictará en una posterior audiencia el número de años que pasará en prisión el agresor de Natalia Lane. Así como posibles medidas de reparación para la trabajadora sexual.

La pena por feminicidio en grado de tentativa va de los 11 años, ocho meses, a los 46 años y ocho meses en prisión. En el caso de las lesiones calificadas va de los cinco meses a los 13 años y cuatro meses, dependiendo del grado de la lesión.

De modo que la sentencia en contra de Alejandro “N” puede ser de 12 años y un mes de cárcel como mínimo y hasta 60 años como máximo, de acuerdo con el Código Penal capitalino.

Al grito de “¡Alejandro, culpable!”, “¡No estás sola!” y “¡Aquí está la resistencia trans!”, diversas colectivas y activistas trans destacaron la relevancia del caso.

“Este momento es histórico no sólo para las mujeres trans de México, sino para cualquier persona LGBTTTIQ+. Todas las luchas desde las trans históricas de la Ciudad de México se han unido para este día”, subrayó León Padilla, integrante de Lleca, organización para la atención de personas de este sector y mujeres en situación de calle.

Por su parte, Aline Rincón, de la colectiva Justicia Histórica Trans, señaló que aún faltan varios pendientes para que no se repitan casos como el de Natalia Lane.

LOS CRÍMENES ı Foto: Especial

“Nos enorgullece y nos da mucha felicidad que por primera vez se dé justicia a una puta, a una mujer trans. Pero la realidad de las calles es que estamos solas, desprotegidas y vulnerables. Una de nuestras demandas son protocolos de seguridad hacia las trabajadoras sexuales, pero no se ha abordado y es importante para que más mujeres trans tengan la oportunidad de alcanzar justicia”, explicó Aline Rincón.

Natalia Lane reconoció que aún falta por hacer, no sólo en su caso, sino en el de otras personas trans asesinadas y cuyas indagatorias están paradas.

“Falta que logremos una sentencia condenatoria, falta que accedamos a una reparación del daño y ésta no sólo pensándola en términos económicos, sino en que ninguna carpeta de investigación de una trabajadora sexual o de una transexual termine sepultada entre los archivos que están en estas oficinas, necesitamos que esas carpetas avancen, que se prevengan y no se repitan las omisiones que me llevaron a que más de cuatro años desde que casi me quitan la vida hayamos logrado llegar a este punto”, dijo.

La activista además dedicó su sentencia en memoria de otras activistas víctimas de transfeminicidio, como Alessa Flores y Paola Buenrostro, ambas asesinadas en 2016.