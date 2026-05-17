‘No somos comunidad LGBTIQ+, somos población’: activistas trans

En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, activistas trans se dieron cita este domingo en la explanada de la alcaldía Tláhuac para exigir ser reconocidos como población LGBTIQ+, no como una comunidad.

“Comunidad es un grupo de personas que están en un lugar aislado. Nosotros no somos eso, no estamos aislados, no queremos ser aislados. Somos población, y antes que eso, somos seres humanos”, Alma Jessica Duvali, cofundadora del Archivo de la Memoria Trans en México.

#Galería | María Galicia anuncia la creación de la Casa Arcoíris en Tláhuac como un espacio dedicado a la atención directa de la diversidad sexual 🌈🫂 #CasaArcoíris #Tláhuac pic.twitter.com/1m1Yxly7Lt — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 17, 2026

Durante la conmemoración también estuvieron presentes Hilda Téllez Lino, secretaria ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual, así como María Magnolia Galicia Castillo, subdirectora de Derechos Humanos y Equidad Sustantiva de Tláhuac, quien platicó con La Razón sobre la nueva Casa Arcoíris que edificará la actual administración de la alcaldía.

TE RECOMENDAMOS: Día sin complicaciones Hoy No Circula lunes 18 de mayo 2026 aplica para estos autos en CDMX y Edomex

“Ahí vamos a atender directamente a la diversidad sexual. Estamos proponiendo junto con nuestra alcaldesa, dar más información sobre los procesos que deben seguir los niños, los jóvenes y principalmente, invitar a los colectivos a que se unan a trabajar en esa casa. Ellos son los que conocen más de ese sentir. Esperamos que ese espacio que abramos dé la capacidad, al menos, para 500 personas ”, concluyó Galicia Castillo.

▶ #Video | María Magnolia Galicia explica las acciones institucionales que la alcaldía Tláhuac coordina en materia de equidad. La funcionaria detalla el impacto social de los programas de protección a las minorías y la defensa de las garantías individuales



📹: Luis Olivera pic.twitter.com/G37nTWgFcB — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 17, 2026

La alcaldía Tláhuac organizó un conversatorio sobre diversidad sexual que fomentó el respeto y la inclusión. El encuentro reunió a especialistas y ciudadanos en el marco de la conmemoración de la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por la Organización Mundial de la Salud (OMS), un 17 de mayo de 1990.

Esta conmemoración se lleva a cabo en diferentes países incluido México, donde su objetivo es “fomentar una cultura de inclusión, denunciar la discriminación y avanzar en el reconocimiento de los derechos de las personas de la comunidad LGBT+”.

El Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia se diferencia del Día Internacional del Orgullo LGBT+, el cual se conmemora cada 28 de junio en diferentes países, incluido México.

▶ #Video | La alcaldía Tláhuac organizó un conversatorio sobre Diversidad Sexual que fomentó el respeto y la inclusión. El encuentro reunió a especialistas y ciudadanos quienes analizaron los retos actuales de la comunidad



📹: Luis Olivera pic.twitter.com/krVYhzSU76 — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 17, 2026

Con información de Arturo Meléndez.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr