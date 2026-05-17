Mastografías GRATIS en CDMX 18 de mayo: Lugar, horario y requisitos

La Secretaría de Salus Pública de la Ciudad de México pondrá a disponibilidad de las habitantes capitalinas mastrografías gratuitas este 18 de mayo en varios puntos de las alcaldías.

Como parte de la campaña de salud preventiva Chichiualli del 2026 y 2027, este lunes se realizarán mastografías gratuitas para garantizar que las mujeres que no cuentan con seguridad social puedan acceder a este estudio.

Esta iniciativa representa una gran oportunidad para que las mujeres capitalinas puedan acceder a una detección oportuna de cáncer de mama, para así poder reducir la mortalidad por dicho padecimiento.

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Detección oportuna del cáncer de mama ı Foto: Especial

Mastografías CDMX 18 de mayo

Para poder realizarse una mastografía este lunes 18 de mayo se debe agedar una cita en el número 55 5038 1709, y se debe acudir con los siguientes requisitos:

Presentar tu INE o CURP

Proporcionar un teléfono de contacto para la entrega de resultados

Acudir sin desodorante, crema, talco ni perfume

Baño del día

Eliminar vello de las axilas

Se contará con el servicio de mastografías en un total de 18 unidades móviles, dos Utopías y en la Casa de las 3 R’S; en donde el horario de atención será distinto para cada ubicación:

Unidad Móvil 1: GAM , Deportivo Miguel Hidalgo, Av. 517 s/n, Pueblo San juan de Aragón07969 de 09:00 a 15:00 horas

Unidad Móvil 2: Benito Juárez , Calz. San Simón 94, 03660 de 09:00 a 15:00 horas

Unidad Móvil 3: Tláhuac , Pilares Tetelco, Emiliano Zapata, 13700 de 09:00 a 15:00 horas

Unidad Móvil 4: Iztapalapa , Esquina Fresco, Cda. Margaritas 112, 09680 de 09:00 a 15:00 horas

Unidad Móvil 5: Iztacalco , Corregidora 135, Santa Anita, 083000 de 09:00 a 15:00 horas

Unidad Móvil 6: Magdalena Contreras , Deportivo Ocotal, Av. Coconetla, 10630 de 09:00 a 15:00 horas

Unidad Móvil 7: Milpa Alta , Av. Morelos entre Calle Juárez y Av. 5 de Mayo, 12100, de 09:00 a 15:00 horas

Unidad Móvil 8: Tlalpan , Carr. Picacho-Ajusco 167, Fuentes del Pedregal, 14110, de 09:00 a 15:00 horas

Unidad Móvil 9: Tlalpan , Pilares Santa Fe, Cda. de Corregidora s/n, 21210 de 09:00 a 15:00 horas

Unidad Móvil 10: Azcapotzalco , Campo Maluco 30, San Antonio, 02720 de 09:00 a 15:00 horas

Unidad Móvil 11: Coyoacán , Av. División del Norte, 2986, Col. Del Carmen, Atlántida, 04370 de 09:00 a 15:00 horas

Unidad Móvil 12: Miguel Hidalgo , Gral. Arista 96, Argentina Poniente, 11230 de 09:00 a 15:00 horas

Unidad Móvil 14: Xochimilco , Museo Arqueológico de Xochimilco de 09:00 a 15:00 horas

Unidad Móvil 15: Cuajimalpa , Av. Monte de las Cruces 455, San Lorenzo Acopilco, 05410 de 09:00 a 15:00 horas

Unidad Móvil 16: Venustiano Carranza , C.T.T-III Beatriz Velasco Alemán de 09:00 a 15:00 horas

Unidad Móvil 18: Tlalpan , José María Morelos Esq. Vicente Guerrero s/n Col. Emiliano Zapata primera sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, 13710, de 09:00 a 15:00 horas

Unidad Móvil 19: Iztapalapa , Centro de Salud T-III Buenavista, de 09:00 a 15:00 horas

Utopía Mixihuca: Iztacalco , de 10:00 a 18:00 horas

Utopía Cihuacóatl: Iztapalapa , de 07:00 a 13:00 horas

Casa de las 3 R’S Adolfo Ruiz Cortines: Coyoacán, de 09:00 a 17:00 horas

💖 ¿Dónde puedo realizar mi mastografía este 𝗹𝘂𝗻𝗲𝘀 𝟭𝟴 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝘆𝗼? 📍 Conoce las ubicaciones de los mastógrafos móviles en las imágenes.



Requisitos:

✅ Presentar tu INE o CURP.

✅ Proporcionar un teléfono de contacto para la entrega de resultados.

✅ Acudir sin… pic.twitter.com/VaAJsGx0Nj — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) May 17, 2026

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