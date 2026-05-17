Activan alerta por temporal de lluvias fuertes en CDMX por cuatro días

Activaron una alerta de temporal de lluvias fuertes y muy fuertes en la Ciudad de México por cuatro días, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México.
Además de la ola de calor que se encuentra activa en 22 entidades de la República mexicana, en los últimos días se han registrado lluvias fuertes y puntuales fuertes en varias regiones, incluyendo a la capital.
El Servicio Meteorológico Nacional precisó que la corriente en chorro subtropical origina vientos fuertes a muy fuertes, además de lluvias muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
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Temporal de lluvias fuertes en CDMX
La SGIRPC informó que a partir del lunes 18 de mayo, y hasta el jueves 21 de mayo se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica.
Asimismo, se prevé caída de granizo y rachas de vientos que inclusive pueden superar los 50 kilómetros por hora, por lo que se recomienda antender las recomendaciones de las autoridades correspondientes.
Durante el temporal de lluvias se recomienda tomar las siguientes medidas de prevención:
- Retirar la basura de coladeras al interior y exterior de las casas
- Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua
- Evitar refugiarse debajo de árboles o estructuras
- Usar impermeable o paraguas
En caso de que se registren lluvias fuertes en la capital, se recomienda extremar precauciones al conducir un vehículo para prevenir riesgos:
- Limpiar espejos, parabrisas y faros antes de circular
- Encender las luces intermitentes para ser visto y poder ver otros vehículos
- Reducir la velocidad y mantener la distancia entre los autos
- Evitar que los vidrios se empañen
- No cruzar por lugares inundados
- Llamar al 911 en caso de emergencia
También se recomienda contar con una lámpara y radio portátil con batería suficiente; así como evitar acercarse a bardas, espectaculares, cables de electricidad, cauces de agua y partes bajas de lomas.
Además, se recomienda revisar que no se hayan dañado techos, así como instalaciones eléctricas, de gas y de agua potable; y no tirar basura en la vía pública, barrancas, ríos y canales.
En cuanto a la caída de granizo, se recomienda elaborar un plan familiar en el que se contemple cómo actuar en caso de que se registre una granizada, y definir un punto de reunión.
Es recomendable contar con los teléfonos de Protección Civil y Bomberos, reportar el alcantarillado y alumbrado que se encuentren en mal estado; y en caso de contar con uno, verificar que el autmóvil esté en buen estado.
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