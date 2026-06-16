Cultura CDMX reitera que poesía será el eje de la Casa del Poeta

LA CASONA se rescató hace décadas gracias a la iniciativa de escritores como Carlos Pellicer y José Emilio Pacheco. En la foto aparecen algunos manifestantes el 12 de junio.

A TRES DÍAS de la protesta en defensa de la Casa del Poeta y en el aniversario del nacimiento de Ramón López Velarde, la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis Mor, reiteró que la poesía seguirá siendo el centro del espacio. Además, horas más tarde convocó a una mesa de trabajo el próximo 26 de junio a las 11:00 horas en el recinto para “escucharnos, definir actividades y construir juntos una agenda que nos represente”.

El anuncio no estuvo exento de pifias, pues la publicación de la institución se refirió al poeta como “José Ramón Velarde”, tal como lo hizo la funcionaria en días pasados durante una entrevista con Radio Fórmula.

12 puntos conforman el pliego petitorio

La titular de la Secretaría de Cultura local también detalló lo que planean para la Casa del Poeta. “Se reactivará el Café Las Hormigas, como un espacio poético interdisciplinario abierto al público. Yo no pensé que hubiera tanto prejuicio con el asunto del cabaret. Pero no, no se hará cabaret, lo que se hará son tertulias, lecturas de poesía. Todo alrededor de la poesía, en la lógica de ese espacio”, aseguró en un audio que se difundió en las redes sociales de la dependencia.

Luego de que el domingo pasado el Comité en Defensa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde publicó un comunicado en el que dijo que se trató de deslegitimizar su protesta, al difundirse videos en los que algunos de los inconformes aparecen gritando que quiten las banderas LGBTTTIQ+, la secretaria Ana Francis Mor indicó: “La casa está abierta, estamos abiertos al diálogo, en esta ciudad la manifestación se respeta”.

En el comunicado, el comité acusó que en las redes sociales del coordinador del recinto, Andrés Carreño, se difundieron videos que grabó y editó “con la clara intención de deslegitimar la protesta social”.

“La solicitud, expresada a título personal y coreada por algunos, consistía en retirar la bandera de la diversidad que cuelga en el edificio, ante el extrañamiento de que no se hubieran colocado los pendones que tradicionalmente la Casa del Poeta colgaba en el mes de junio”, argumentaron los miembros del comité.

Sobre los señalamientos de una presunta agresión contra una persona trans, trabajadora de la casa, dijeron desconocer tal hecho, pero lo condenaron.

“Reiteramos los valores y el espíritu que animó siempre el funcionamiento de la Casa del Poeta como un espacio abierto, plural y diverso para los poetas y escritores sin distinción de su filiación política, estética, condición económica, preferencia sexual e identidad de género, como se confirma en los variados testimonios vertidos en la manifestación, por poetas miembros de la comunidad LGBTIQA+”, señalaron en el texto.

Por su parte, en días pasados el grupo Mujeres Bisexualas denunció en redes sociales: “Durante la protesta se insultó reiteradamente al personal LGBTI+, especialmente a una compañera trans. Se burlaron de las identidades de las personas y exigieron retirar la bandera de la diversidad colocada en la fachada con motivo del mes del orgullo”.

El comité además reiteró que fueran atendidas las peticiones de su pliego petitorio, entre éstas, la destitución de su coordinador, el dramaturgo y actor Andrés Carreño.

Convocó el próximo viernes a una segunda protesta, día en el que se conmemora el aniversario luctuoso de Ramón López Velarde. Hará un maratón de lectura de los poemas del autor nacido en Zacatecas.