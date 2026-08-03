Ray Smith, un arte que explora las fronteras, el azar y el accidente

En San Miguel de Allende, Guanajuato

El artista estadounidense Ray Smith, cuya obra transita entre la experimentación, el accidente, la suerte, el azar y el paso del tiempo, tiene una obsesión constante en su quehacer creativo: explorar las distintas fronteras para encontrar las ambivalencias y dicotomías. Esto es parte de lo que presenta en la exposición El orden salvaje, que inaugura una nueva etapa en la Galería Noyola Fernández, en San Miguel de Allende, Guanajuato.

“La obsesión constante tiene que ver con las fronteras, la que existe entre México y Estados Unidos, la que hay entre lo divino y lo diabólico, entre la belleza y lo feo. Estas dicotomías en las que de alguna manera u otra existe una ambivalencia de dónde provienen las dos cosas. Ese punto donde realmente no entendemos”, compartió en entrevista con La Razón Ray Smith, cuya producción artística transita entre Nueva York, Estados Unidos, y Cuernavaca, México.

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El Dato: en la obra de Ray Smith también están presentes la identidad, lo multicultural y lo binacional.

Para el artista, explorar las fronteras es una manera de afrontar el relativismo en el que está atrapado el mundo.

“No sabemos si una cosa es verdad o es mentira, es real o una ilusión, si existe o es una fake news o fake deep. Estamos en este punto en el que no se sabe realmente cómo son las cosas. Entonces, el arte es una manera de ver a través de las grietas”, declaró.

También observa la frontera como un sitio en el que ocurren las contradicciones, por eso es crítico ante lo que ocurre actualmente en Estados Unidos: una política migratoria con redadas y abusos por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Tienes al ICE persiguiendo a los inmigrantes del otro lado. Es una clase de racismo imbécil de un hombre blanco que no existe. Todo está bajo una clase de cuestionamiento desde lo que se llama la civilización occidental. ¿Eso qué es ahora? ¿Qué significa? Nada. El final de la historia acaba siendo estos brutos de ICE persiguiendo a inocentes y a familias”, expresó Ray Smith, quien creció en México.

UNA DE LAS instalaciones que exhibe el artista. ı Foto: Especial

El orden salvaje, que estará abierta al público hasta el 15 de octubre, se conforma de más de 50 obras de su autoría, entre pinturas, dibujos y escultura. La curaduría estuvo a cargo de Mario Llaca.

Algunas piezas formaron parte en 2017 de la muestra El Narciso de Jesús, en La Tallera, en Cuernavaca, las cuales destacan por una explosión de color y referencias a personajes de la política contemporánea de Estados Unidos.

Las instalaciones que se presentan exploran el concepto de accidente o azar, elementos recurrentes en la obra de Ray Smith, a quien se le ha relacionado con el surrealismo o el realismo mágico.

“En este cuarto, en este momento tenemos una instalación. Vivimos dentro de instalaciones”, dijo el también escultor. Además, señaló que crear este tipo de arte “es como entrar a ser Sherlock Holmes, andar leyendo la escena del crimen. Me fascina cuando lo que tengo en el jardín de mi casa o en cualquier otro lugar cambia. Pensar de qué manera llegó esta cosa aquí y ahora qué significa”.

Finalmente, Ray Smith compartió su relación con San Miguel de Allende desde la niñez, cuando lo llevaba su mamá. “Me encanta la historia que tiene, toda esta dinámica entre las tiendas de antigüedades, la historia, las calles y el empedrado. Es un lugar impresionantemente romántico y me encanta el romance. Estoy muy contento de estar aquí”, dijo.

El orden salvaje

Cuándo: hasta el 15 de octubre

Dónde: Galería Noyola Fernández (Fábrica La Aurora, 4 A, San Miguel de Allende, Guanajuato)

Horarios: lunes a domingo de 11:00 a 17:00 horas