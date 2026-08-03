Galería Noyola Fernández juega sus propias reglas 

El artista posa junto a sus piezas, tras la entrevista con La Razón.

En San Miguel de Allende, Guanajuato

EN SAN MIGUEL de Allende, Guanajuato, se calcula que existen alrededor de 200 galerías; la mayoría de corte completamente comercial. De esa inquietud nace Noyola Fernández, que busca crear sus propias reglas y aportar al panorama cultural de la ciudad con una propuesta que incorpora a los artistas más reconocidos a nivel nacional e internacional.

Estas obras dan la bienvenida a la muestra en la Galería Noyola Fernández. ı Foto: Carlos Mora|La Razón

“En San Miguel de Allende apenas se empieza a ver que están surgiendo espacios más serios. Las galerías serias que hay son muy pocas, contadas con la mano. Hay una enorme cantidad de lugares, pero muy comerciales. Sí faltan proyectos más serios, con artistas más serios. En ese sentido, Noyola Fernández aporta bastante al panorama cultural de la ciudad”, dijo en entrevista con La Razón Diego Noyola Fernández, director de la galería ubicada en Fábrica La Aurora, que inicia una nueva etapa.

El Tip: Fábrica La Aurora es un espacio que alberga galerías de arte contemporáneo y tiendas de antigüedades.

La Galería Noyola Fernández se centra en la tradición artística mexicana del siglo XX y en lo contemporáneo.

“Hay un arraigo fuerte al modernismo mexicano, que es lo que a mí me apasiona, pero ahora empiezo a promover artistas contemporáneos que tengan esa conexión, entre el modernismo y lo contemporáneo”, comentó.

Con la exposición de Ray Smith inicia un programa anual de exhibiciones. La próxima muestra que llegará será la del artista catalán Rafael Rodríguez.

“Ray Smith es el perfecto ejemplo de un artista contemporáneo. No se adhiere a una cierta corriente o a un cierto estilo, sino que siempre está experimentando. Tiene estas raíces muy fuertes con el modernismo, por todas las investigaciones que ha hecho de los muralistas, de los materiales, de la pintura”, resaltó Diego Noyola Fernández.

El marchante compartió que con la galería busca “jugar con sus propias reglas”, no salir de San Miguel de Allende a ferias de arte, sino aprovechar “el flujo de turismo internacional que hay aquí. Hay coleccionistas muy importantes que tienen casas aquí. Quiero hacer las cosas a mi manera”.