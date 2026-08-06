Clara Brugada supervisa obras contra inundaciones en Tláhuac; destaca inversión de 256 mdp

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, realizó un recorrido de supervisión por los frentes de obra en la alcaldía.

Miles de familias en Tláhuac, Ciudad de México, están más cerca de dejar atrás el temor a las inundaciones. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, supervisó nueve obras hidráulicas clave que, con una inversión superior a los 256 millones de pesos, buscan fortalecer el drenaje y proteger a 36 mil habitantes de la demarcación. Estas acciones son una respuesta directa a un problema histórico que ha afectado a la zona por décadas.

Durante un recorrido por la colonia San José, Brugada Molina destacó la importancia de este plan integral. “Llegó la hora de resolver los problemas en San José, llegó la hora de evitar más inundaciones en esta zona”, afirmó. Destacan la construcción de un gavión transversal en el canal Riachuelo Serpentino, una barrera de protección de un kilómetro y un nuevo colector pluvial con capacidad para captar hasta 7 millones de litros de agua por hora.

Vengo de las zonas que siempre quedaron abandonadas, donde nunca había presupuesto para atender los problemas.



Para mí las periferias son lo primero, son las grandes desigualdades, es donde hay que invertir más. Por eso invertimos $256 millones en 9 obras estratégicas en la… pic.twitter.com/ClOHb9Dg9k — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 6, 2026

Nueva planta de bombeo, pieza fundamental

Una pieza fundamental es la nueva planta de bombeo, con 87 millones de pesos de inversión, capaz de desalojar mil 500 litros por segundo. Se suman la rehabilitación y modernización de las plantas San José y Riachuelo Serpentino, que incrementarán su capacidad. El secretario de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), José Mario Esparza Hernández, explicó que la capacidad total de desalojo superará los 10 mil 600 metros cúbicos por segundo en emergencias.

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La inversión abarcó equipos nuevos para la planta Riachuelo Serpentino, cuadruplicando su capacidad a 10 mil litros por segundo, y la instalación de más de 930 metros de nueva tubería. Se construye un muro de contención de un kilómetro para proteger la colonia San José de desbordamientos del canal y se desazolvó la Laguna de San Lorenzo, aumentando su capacidad.

El titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza Hernández, presentó las especificaciones técnicas del equipamiento. ı Foto: Especial.

La Jefa de Gobierno reiteró su compromiso de seguir invirtiendo en Tláhuac, señalando que “aquí se sufre de todo, se sufre inundaciones o falta de agua”, y aseguró más recursos el próximo año. La alcaldesa Berenice Hernández Calderón resaltó que estas obras representan el compromiso con la tranquilidad y el bienestar de los hogares, mejorando la calidad de vida de familias que por más de 40 años han sufrido inundaciones.

Hemos invertido más del doble de recurso histórico en materia de agua porque las periferias y las zonas con más desigualdades son nuestra prioridad.



Tan solo este año destinamos más de $19 mil millones a la política de agua y drenaje. Con obras de infraestructura, le hacemos… pic.twitter.com/1u2Ox3UbEp — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 6, 2026

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JVR