Línea 6 del Cablebús de Tláhuac a Milpa Alta: Estaciones, ruta y mapa

Está confirmado, la Ciudad de México contará con tres nuevas líneas del Cablebús para conectar colonias y pueblos originarios que carecían de transporte público hasta el momento.

El pasado martes se confirmó que se construirán las líneas 4, 5 y 6 del Cablebús, con la finalidad de brindar un transporte público que reduzca hasta el 60 por ciento de tiempo de traslado de más de 200 mil personas en la capital.

Esta obra cuenta con una inversión total de 17 mil millones de pesos que serán destinados a la construcción de 40 kilómetros para una infraestructura que busca beneficiar a cerca de 150 colonias y pueblos originarios.

Con estas líneas del Cablebús se busca dar un mejor transporte público a las personas que “fueron los últimos en recibir infraestructura, y con ello garantizar que la palabra empeñada se convierta en obra”.

Con la finalidad de garantizar sus derechos a la libre determinación, autonomía y consulta previa; se realizaron siete consultas a personas que residen en los pueblos y barrios originarios en los que se tendrán las nuevas líneas del Cablebús.

En Vivo | La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabeza la conferencia de prensa. https://t.co/NMXXI26C8H — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) August 4, 2026

Línea 6 del Cablebús de Tláhuac a Milpa Alta

La Línea 6 del Cablebús contará con una extensión de 12.4 kilómetros que irán desde Milpa Alta hacia Tláhuac, en donde se construirá un total de siete estaciones con 270 cabinas.

Las estaciones de la Línea 6 del Cablebús serán las siguientes:

Tláhuac

San José

Tulyehualco

San Juan Ixtayopan

Tecómitl

Tecoxpa: Tiene la consulta pendiente

Villa Milpa Alta: Tiene la consulta pendiente

Se espera que el trayecto total de las siete estaciones distribuidas con más de 65 postes sea de entre 35 y 40 minutos, por lo que se podrá beneficiar a más de 186 mil habitantes de 26 colonias y pueblos originarios.

Mapa de la Línea 6 del Cablebús ı Foto: Captura de pantalla

La construcción de la Línea 6 del Cablebús cuenta con una inversión de 4 mil 800 millones de pesos, y se estima que estas estaciones queden terminadas en un plazo de 2 a 2 años y medio.

Con estas líneas se pretende resolver el problema de movilidad que existe actualmente en las zonas altas de la capital, pues estarán conectadas con algunos puntos de transporte del Sistema Integrado de la CDMX.

El Cablebús es un sistema de transporte limpio y ecológico debido a que es eléctrico y silencioso, por lo que mitiga 65 tCO2e emisiones por día, y representa un ahorro anual de 82 mdp en costo social de carbono.

Estación Milpa Alta de la Línea 6 del Cablebús ı Foto: @ClaraBrugadaM

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