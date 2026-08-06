Línea 5 del Cablebús de Mixcoac a Ameyalco y Oyamel: Estaciones, ruta y mapa

Este martes se confirmó que la CDMX contará con tres nuevas líneas del Cablebús, con las que se busca reducir el tiempo de traslado de más de 200 mil personas que residen en la capital.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, precisó que las líneas 4, 5 y 6 del Cablebús estarán constituidas por 40 kilómetros que beneficiarán a aproximadamente 150 colonias y pubelos originarios.

Esto busca que quienes residen en las partes altas, periféricas y alejadas de la capital puedan contar con un transporte público eficiente, rápido, cómodo y seguro que les ayude a reducir sus tiempos de traslado hasta en un 60 por ciento.

Para poder realizar estas construcciones se realizaron siete consultas a personas que residen en los pueblos y barrios originarios en los que se tendrán las nuevas líneas, con la finalidad de garantizar sus derechos a libre determinación, autonomía y consulta previa.

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Línea 5 del Cablebús de Mixcoac a Ameyalco y Oyamel

La Línea 5 del Cablebús será la más larga de México y el mundo, pues contará con casi 16 kilómetros de longitud con dos ramales que irán desde la alcaldía Álvaro Obregón y La Magdalena Contretas hacia Metro Mixcoac.

Las estaciones de la Línea 5 del Cablebús serán las siguientes:

Mixcoac Olivar del Conde Santa Lucía Enrique Cabrera Pueblo de Tetelpan Glaciar El Tanque Barrios Sierra Oasis Oyamel Lomas de la Era San Bartolo Ameyalco

Mapa de la Línea 5 del Cablebús ı Foto: Captura de pantalla

La Línea 5 del Cablebús benefiriará a más de 146 mil habitantes de 70 colonias, y contará con más de 90 postes, 12 estaciones, y más de 450 cabinas en las que pueden ingresar 10 personas en cada una.

Esta línea pretende tener un recorrido total que parsará de entre hora y media o dos horas a tan solo 45 minutos para los 3 mil pasajeros en sentido troncal; mil 800 pasajeros en senetido de la antena Oyamel, y mil 500 pasajeros en sentido de la antena de San Bartolo.

Se contó con una inversión de 17 mil millones de pesos para la construcción de las tres nuevas líneas del Cablebús, y con esto se busca reducir hasta en un 60 por ciento los tiempos de traslado de las personas que podrán encontrar un transporte público más cerca.

Estación Mixcoac de la Línea 5 del Cablebús ı Foto: @ClaraBrugadaM

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