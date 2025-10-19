Persona se queda atrapada en Cablebús y pasa la noche en las alturas | VIDEO

¡Imagínate que se vuelva realidad tu peor pesadilla! Las alturas y los espacios cerrados son los miedos más temibles para muchas personas. Ahora, imagina qué pasaría si ambos se combinaran. Fue lo que le pasó a un desafortunado usuario del sistema de transporte Cablebús, quien se quedó atrapado en una unidad e, incluso, pasó la noche ahí.

En redes sociales, circuló un video donde se muestran los aterradores momentos de un Cablebús varado en medio de su ruta, poco antes de llegar a la estación La Pastora de la Línea 1, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

La grabación muestra cómo la unidad del Cablebús se sacude, además de que se observan agitaciones en su carrocería, lo cual sugiere que hay una persona adentro.

Al percatarse de esto, quienes graban el video le gritan a la persona atrapada —entre burlas y genuinos intentos de apoyo— que intente hacerse visible de alguna manera. Así, le sugieren que saque la mano o que prenda la linterna de su celular.

Sorprendentemente, una mano sale de la unidad del Cablebús, por lo que, efectivamente ¡había una persona atrapada!

Personas se quedan atrapadas en el Cablebus de Línea 1 antes de llegar a la estación “La Pastora”🚨



Se desconoce qué pasa después del momento del video, si equipos de emergencia lograron rescatar a la persona o si personal del transporte público tomó conocimiento del incidente.

Sin embargo, de acuerdo con reportes de medios locales y usuarios de redes sociales, la persona no logró salir del Cablebús y pasó la noche en la unidad, en las alturas.

Es decir, la persona habría logrado salir de la unidad hasta las 05:00 horas del día siguiente, o a las 07:00 horas si de casualidad el incidente ocurrió un domingo. La permanencia de esta persona en la unidad toda la noche no ha sido corroborada por autoridades.

Aspecto del Cablebús de la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Se desconocen más detalles de este video o si, incluso, es real o montado. Sin embargo, de ser verídico, confirmaría uno de los peores miedos de las personas que temen a las alturas o a los espacios cerrados: el de quedarse atrapado en el Cablebús.

Según reportes, las autoridades de este sistema de transporte ya están investigando los hechos, y qué fue lo que ocasionó que se detuviera el servicio sin percatarse de que una persona estaba a bordo.

