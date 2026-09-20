Revelan causa de muerte Dulce María, tras someterse a liposucción en clínica de CDMX

Dulce María fue víctima de una tragedia, pues luego de acudir a una clínica en Ciudad de México para someterse a un procedimiento estético, esta perdió la vida después de realizarse una liposucción.

Una mujer de 35 años de edad, identificada como Dulce María García Alvarado, perdió la vida luego de acudir a una presunta clínica de la Colonia del Valle para realizarse una liposucción, y su hijo compartió detalles del incidente.

Dulce María tenía planes para casarse en diciembre, por lo que previo a este gran momento acudió a una cita de valoración el 27 de agosto a un inmueble ubicado en la avenida Patriotismo.

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Luego de convencerse del establecimiento que operaba como una presunta clínica por las buenas reseñas que tenían en rede sociales, Dulce María pagó 80 mil pesos para el procedimiento estético.

Tras la terrible noticia de la muerte de Dulce María, los internautas han llenado las publicaciones de la clínica con comentarios sobre el incidente, y algunos incluso asegura que han estado borrando sus comentarios o que ya no responden.

Comentarios en las publicaciones de la presunta clínica sobre la muerte de Dulce María ı Foto: Captura de pantalla

¿Qué le pasó a Dulce María?

El hijo de Dulce María, Dieder González, compartió con Imagen Noticias que su madre había acudido previamente a una cita para que vieran si “resistía” el procedimiento.

Dieder precisó que Dulce María le había compartido que durante esta primera cita le metieron unas cánulas, y que la doctora “era muy brusca” durante el proceso; además, dijo que no le dijeron si tenían un banco de sangre.

El 11 de septiembre fue el día en el que acudió a la clínica para hacerse la liposucción, y de acuerdo con el menor, la pareja sentimental de Dulce María lo llamó alrededor de las 15:30 horas para que acudiera de inmediato.

Dulce María ı Foto: Especial

De acuerdo con la declaración brindada por Didier, el personal de la clínica guardó cosas en un vehículo y posteriormente se retiraron del lugar, por lo que tomaron las acciones como una señal de alerta.

Un médico que no era parte del personal de la clínica acudió al inmueble, y al ingresar encontró el cuerpo sin vida de Dulce María en el presunto consultorio donde le realizaron el procedimiento.

El inmueble en el que se encontraban los consultorios de la presunta clínica tenía el aspecto de una casa habitación, y dentro de esta se encontraba un letrero con la leyenda “Médica LUV”.

Esquela de Dulce María ı Foto: Especial

Luego de que personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y del Servicio Médico Forense acudiera al lugar, estos retiraron el cuerpo sin vida de Dulce María y colocaron sellos en el inmueble.

Los sellos colocados en el inmueble de la alcaldía Benito Juárez se que la causa por la que la Coordinación General de Investigación Territorial colocó los sellos es homicidio culposo y otras causas.

Presuntamente la causa de muerte de Dulce María fue un edema cerebral, pérdida de sangre y edema pulmonar; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades hasta el momento.

La investigación por la muerte de Dulce María continúa abierta, y hasta el momento no se cuenta con personas detenidas, y se desconoce el nombre de quienes le realizaron la liposucción.

Dulce María tenía 35 años y soñaba con casarse en diciembre. Murió tras someterse a una liposucción en Pink Glow, una supuesta clínica de la #CDMX encontrada por redes sociales. Su cuerpo estuvo abandonado por 7 horas. #ImagenNoticias de la Noche estuvo en el lugar: pic.twitter.com/dYVkjmahj4 — Nacho Lozano (@nacholozano) September 12, 2026

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