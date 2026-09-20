Brugada lleva a foro mundial su apuesta por vivienda asequible y derecho al arraigo

La jefa de Gobierno, Clara Brugada; a su izquierda, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Desde Nueva York, Estados Unidos, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, llevó al Foro Urbano 2026 (U20) su propuesta para enfrentar la crisis de vivienda mediante la construcción de vivienda social, regulación de rentas y el reconocimiento constitucional del derecho al arraigo vecinal y comunitario.

Ante alcaldes y representantes de ciudades del mundo, Brugada Molina planteó su política habitacional que busca evitar que las comunidades sean expulsadas por la especulación inmobiliaria y el aumento de los alquileres.

“Estamos promoviendo una ley de rentas justas, razonables y asequibles que impulsa una agenda de regulación del mercado inmobiliario y en especial de la vivienda en renta o alquiler para que los alquileres no crezcan más que la inflación”, expuso la mandataria capitalina.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada; a su izquierda, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. ı Foto: Gobierno CDMX

También señaló que su gobierno ha enviado iniciativas de reforma constitucional al Congreso de la Ciudad de México para reconocer el derecho al arraigo, garantizar que los precios de los alquileres no aumenten por encima de la inflación y crear una institución pública para defender a los inquilinos ante abusos de los propietarios.

“Estamos reconociendo un nuevo derecho: el derecho constitucional al arraigo comunitario, el derecho a no ser expulsado del barrio por los especuladores”, sostuvo.

Ante alcaldes del mundo, Brugada explica modelo de vivienda impulsado en CDMX

Brugada Molina afirmó que la política de vivienda de la Ciudad de México tiene tres ejes: construcción masiva de vivienda social, regulación del mercado inmobiliario y un modelo de cogestión con las comunidades.

Como parte de esta estrategia, informó que la administración capitalina tiene la meta de realizar 200 mil acciones de vivienda hacia 2030, entre vivienda nueva y mejoramiento. Además, aseguró que en los últimos dos años se han adquirido 250 mil metros cuadrados de suelo para desarrollar vivienda social.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada; a su izquierda, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. ı Foto: Gobierno CDMX

La Jefa de Gobierno también destacó que este año se alcanzarán 40 mil viviendas mejoradas y transformadas, al señalar que la política habitacional no debe concentrarse únicamente en construir nuevos hogares.

“La política de vivienda entonces no se puede solo limitar a construir, también hay que cuidarla, hay que mejorarla, hay que modernizar”, afirmó.

Mamdani apoya postura de Brugada

Durante el foro, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, destacó las políticas de cuidados y las Utopías de la Ciudad de México como referentes para su propia administración.

“Cuando hablamos de sistemas de cuidados, hablamos de ellos dentro de nuestra propia administración como un ejemplo de lo que puede ser brindar servicios a las personas en nuestra propia ciudad”, señaló en inglés el estadounidense.

Acompáñamos a @NYCMayor, Zohran Mamdani, en conferencia de prensa en el marco del Foro Urban20 2026, un encuentro internacional para el intercambio de experiencias sobre el futuro de nuestras ciudades. pic.twitter.com/NY0PaOzRKW — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 20, 2026

Mamdani también resaltó el modelo de las Utopías y su relación con la dignidad de la población trabajadora: “Cuando hablamos de Utopías, también entendemos que tenemos que brindar dignidad a las personas trabajadoras y asegurarnos de que puedan vivir vidas plenas, vidas prósperas”, afirmó.

El alcalde neoyorquino dijo además que comparte con Brugada Molina y otros mandatarios la visión de colocar las necesidades de la clase trabajadora al frente de sus gobiernos y aseguró que algún día regresará a la Ciudad de México, aunque no precisó cuándo.

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