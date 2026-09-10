Brugada pone en marcha modelo de vigilancia calle a calle en CDMX

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, puso en marcha el nuevo modelo de seguridad Código Uno: Policía en tu Calle, mediante el cual los oficiales patrullarán cada calle y los vecinos corroborarán que eso suceda. Esto, dijo, reforzará las acciones de prevención del delito y la atención de emergencia.

Durante su visita a la colonia Molino de Rosas, en la alcaldía Álvaro Obregón, la mandataria capitalina explicó que ahora cada uno de los mil 22 cuadrantes en los que está dividida la ciudad para su atención en materia de seguridad será dividido en dos, con el objetivo de que una mitad la recorran uniformados en vehículos y la otra, a pie.

CLARA BRUGADA y Pablo Vázquez (der.), ayer, durante una visita con vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón. ı Foto: Especial

“Más cuadrantes, significa: más territorios, cuidados de cerca. Queremos que la Policía camine por estos territorios y que la comunidad conozca a su policía.

El Dato: La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025 revela que 50.6 por ciento de los capitalinos se sentía seguro en su colonia o localidad.

“No basta entonces con tener más patrullas. Queremos una Policía que cada día sea más conocida y reconocida, por los vecinos y por su comunidad. Que conozca su territorio y que conozca a la gente”, mencionó la funcionaria local.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, en el modelo Código Uno: Policía en tu Calle participarán dos mil 44 patrullas y ocho mil 176 policías que andarán a pie. Todos recorrerán sus cuadrantes, en el curso de la semana, de las 05:00 a las 21:00 horas.

120 mil cámaras de seguridad operan en la capital

Vázquez Camacho destacó que con esta medida se busca contribuir a una mejor percepción de seguridad, a la reducción de los llamados de delitos de ocasión y también a la disuasión de conductas que alteren el orden público.

El titular de la SSC además destacó que, además de la supervisión de la dependencia, serán los vecinos, quienes verifiquen el patrullaje en cada calle. Esto, por medio del modelo llamado Enlaces de Paz, en el que ya están inscritos casi 20 mil personas.

“Adicionalmente, se mantendrá presencia estratégica 24/7, por parte de las unidades de los sectores o de agrupamientos especiales, en zonas de alta incidencia, o donde se detecten demandas específicas para la atención de problemas locales”, agregó.