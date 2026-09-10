Denuncian que la burocracia de Obras frena un skatepark

LOS INTEGRANTES de Espacio Sobre Ruedas abajo de Tlallipan, el 27 de agosto

Ya pasaron 124 días desde que la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) demolió sin una consulta previa el skatepark de nivel internacional Barrio San Antonio, en la colonia Tránsito, y la reconstrucción continúa sin fecha de inicio. La comunidad de patinadores considera que hay un uso de la burocracia para frenarla.

Así lo denunciaron a La Razón Raúl Mendoza, Carlos Zúñiga y Fernando Kuri, integrantes de la organización Espacio Sobre Ruedas, quienes han participado en las reuniones con funcionarios desde que el skatepark fue derribado el pasado 7 de mayo para dar paso a las obras del Jardín Flotante Tlallipan.

“Todo está en la cancha de Obras. Todos los retrasos han sido por Obras. La demolición fue hecha por Obras. Si quitaran esos candados absurdos burocráticos, que más bien parece como impedimentos, ellos hasta se verían beneficiados”, expresó Carlos Zúñiga.

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El Dato: California Skateparks también diseñó los espacios de La Mexicana, en Cuajimalpa; Nike Templo Mayor, en Álvaro Obregón, y Capital Joven CDMX, en Azcapotzalco.

Raúl Mendoza añadió que cuatro días después de la demolición, el secretario de Obras, Raúl Basulto Luviano, se comprometió a construir un espacio “mejor” y “más grande”. El proyecto continúa entre reuniones, trámites y requisitos administrativos, sin que exista una fecha para el inicio de los trabajos.

La comunidad de skaters, rollers, BMX y usuarios de patines del diablo sostiene que ha hecho su parte. Desde mayo ha participado en mesas de diálogo con la Sobse, buscó la intervención de California Skateparks —empresa que construyó la pista original—, realizó una consulta entre patinadores, presentó sus resultados y acudió a reuniones para definir el diseño del nuevo espacio.

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El 29 de mayo, la Sobse informó que ya había recibido la documentación técnica de la firma. El 4 de agosto, ante la falta de una fecha concreta, Espacio Sobre Ruedas ingresó un oficio dirigido al titular de la dependencia para exigir fechas claras de inicio y un programa de ejecución actualizado.

Sólo seis días después, no hubo una reunión entre la Sobse y California Skateparks para revisar avances del anteproyecto y luego de dos días se realizó otro encuentro para aterrizar propuestas de arte conceptual. Pese a ello, la obra no tiene fecha de arranque.

“Ellos ya invirtieron en el anteproyecto y tiempo. Tienen todo y ahorita están en un candado que no se va a zafar”, señaló Raúl Mendoza.

De acuerdo con los entrevistados, uno de los principales obstáculos es que Obras pretende una licitación pública para realizar la reconstrucción del espacio. La comunidad cuestiona esta decisión y considera que California Skateparks debería ser contratada directamente debido a su experiencia, ya que fue responsable de diseñar y construir la pista original, así como otras en el mundo.

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Los patinadores explicaron que la empresa también debe cumplir requisitos administrativos y financieros para participar en una contratación de obra pública, entre ellos acreditar capacidad económica. Por ello, la firma analiza asociarse con una compañía mexicana.

Para los entrevistados, el problema es que los trámites pueden terminar desgastando el proyecto hasta hacerlo inviable.

El retraso contrasta con lo que el propio titular de la Sobse prometió. El 20 de julio, Raúl Basulto Luviano aseguró a este diario que el proyecto definitivo de la empresa especializada sería presentado públicamente en un máximo de dos semanas y que, posteriormente, comenzaría el proceso de licitación.

“Estimo que en máximo dos semanas vamos a salir a hacer un evento público mostrando el proyecto que está presentando California. A partir de ahí arranca el proceso licitatorio”, sostuvo Carlos Zúñiga. Ese plazo ya se cumplió y la comunidad continúa sin una fecha de inicio.

La Razón pidió a la Sobse una postura sobre este tema, pero, al cierre de esta edición no hubo respuesta.

QUIEREN UNO IGUAL O MEJOR. Para Espacio Sobre Ruedas, la demora también evidencia que el Gobierno capitalino subestimó la complejidad de sustituir una pista que ya funcionaba.

El Barrio San Antonio fue inaugurado en 2017 como resultado de la colaboración entre California Skateparks, Nike y organismos públicos, como el Instituto de la Juventud. Durante años fue utilizado por skaters, rollers y BMX.

“La pista funcionaba, estaba bien hecha. Ya tenía años funcionando de una buena forma”, dijo Carlos Zúñiga.

Los usuarios explicaron que un skatepark no puede construirse como una cancha deportiva convencional, pues sus estructuras deben adaptarse al terreno y generar recorridos específicos.

El anteproyecto de California Skateparks fue diseñado específicamente para el polígono donde se pretende reconstruir la pista y, de acuerdo con los entrevistados, considera las columnas, alturas, recorridos y flujo de los usuarios.

También señalaron que la superficie requiere características técnicas específicas y un tratamiento especializado para garantizar el funcionamiento de patinetas, bicicletas y patines.

Además, demandan transparencia sobre el presupuesto, el procedimiento de contratación y los proyectos que sean considerados, así como participación de los usuarios.

“Si va a haber un skatepark tiene que haber una consulta, que haya transparencia en quién lo va a construir, cómo se licitó, cuáles son los anteproyectos y todo sea consultado por la comunidad.”, afirmó Carlos Zúñiga.