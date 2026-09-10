Denuncia MC a panista por una campaña ilegal

DIPUTADOS LOCALES y dirigentes de Movimiento Ciudadano en la capital, ayer, en una conferencia.

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza Arellano, afirmó que alista cerca de 200 quejas por presuntos actos anticipados de campaña en Coyoacán, las cuales presentará al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). Entre ellas señala al secretario general del PAN en la capital, Héctor Barrera Marmolejo, por estas actividades ilegales.

La emecista dijo a La Razón que ella y su equipo ya documentaron irregularidades cometidas en la previa del Proceso Electoral Ordinario 2026-2027, principalmente en colonias como Santo Domingo o los Culhuacanes V, VI, VII y VIII, dentro de la demarcación antes citada.

“No, es que son, o sea, yo creo que fácil 200 quejas vamos a presentar. Estoy hablando de una cosa grosera, es ridículo. Pero bueno, yo creo que sí van a ser fácil unas 200, y digo 200, porque ya nosotros también no nos da el tiempo de hacer muchas más, pero si pudiéramos presentar una cantidad mayor lo haríamos, porque son miles”, cuestionó Urriza Arellano.

El Tip: El IECM confirmó a este diario que entre el 1 de enero y el 7 de septiembre de este año, ya se habían presentado 139 quejas ligadas a irregularidades electorales.

En particular, la emecista señaló la actividad irregular de Barrera Marmolejo, de quien hay bardas pintadas para su propaganda. Lo señaló por supuesta promoción personalizada y electoral.

Asimismo, la funcionaria detalló que hay varios actores políticos que utilizaron la figura del Mundial y de la FIFA para promoción personalizada.

La diputada local afirmó que también hay varios predios donde gente afín a Morena también ha pintado los muros perimetrales de vecinos en Coyoacán, esto sin haber pedido ninguna clase de permiso con anticipación, como en Eje 10, a la altura de la estación Copilco del Metro.

9 meses restan para que se realicen las elecciones locales

En caso de que las 200 anomalías detectadas por Patricia Urriza sean presentadas y tengan procedencia, esto incrementaría hasta en 150 por ciento las denuncias ya contabilizadas por la máxima autoridad electoral en la Ciudad de México.

“Es una grosería, porque todo ese dinero no se sabe de dónde lo están sacando, si ahorita no está entregando dinero el Instituto Electoral para hacer campañas”, cuestionó la emecista.