Temen vecinos que se repita explosión de pipa

El miedo de un accidente similar al ocurrido hace un año en el puente de La Concordia, que dejó 32 personas fallecidas y al menos 90 heridos, en la colonia Lomas de Zaragoza, Iztapalapa, permanece entre los vecinos del lugar, pues denuncian que las vialidades están en mal estado y los piperos circulan sin precauciones.

Flavio Moscoso, quien trabaja en un centro de recolección de residuos de la calle Agustín Melgar, a pocos metros del lugar del accidente, expresó a La Razón que hay temor entre las personas que viven y laboran en las inmediaciones, porque poco ha cambiado tras el accidente para evitar casos similares.

“Puede volver ocurrir esta situación, ya que la carretera y las vialidades siguen con baches. Lógico puede pasar (un siniestro), porque hay muchas pipas de ésas que son muy viejas; los tanques son muy viejos y aun así dan servicio”, expuso el trabajador de limpia, quien el día de la explosión observó a gente con la piel quemada.

El Dato: Tras la explosión, la Fundación Michou y Mau apoyó en el traslado de una niña al Hospital Shriners para Niños Quemados, en Texas, Estados Unidos, para su atención.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el conductor de la pipa de gas LP de la empresa Transportadora Silza, S.A. de C.V., filial de Grupo Tomza, perdió el control en la curva de La Concordia y volcó. Esto causó una chispa que ocasionó la explosión.

Víctor Medina, quien vive con sus dos hijos justo enfrente de este sitio, coincidió en que persiste el miedo a que suceda otro accidente por el riesgo que implica transitar por la zona.

“Así como estamos en México y sin precauciones, pienso que sí va a volver a ocurrir, pero tendría que entrar el Gobierno, en lo que es pavimentación, seguridad, muros de contención para los autos, porque está bastante feo, porque para dar la vuelta en el caracol están los bachesotes horribles”, cuestionó el vecino, quien justo frente a la zona del accidente tiene un puesto de birria.

20 mil pesos dio el Gobierno a quienes resultaron heridos

En un recorrido por la zona, La Razón observó la tarde de ayer un camión tipo pipa de gas LP de la empresa Comercializadora Dinagas, S.A. de C.V., pasó por el lugar y sin alguna precaución.

Además, este periódico también pudo constatar que en su incorporación a la autopista México-Puebla, otra unidad, pero de la empresa LP de Gas Express Nieto, S.A. de C.V., que transportaba tanques de gas, pasó sobre una saliente de concreto, lo cual generó que los tanques vibraran.

Esto ocurre pese a que el 30 de septiembre de 2025, el Gobierno de la Ciudad de México anunció una serie de medidas para la transportación de materiales tóxicos o sustancias peligrosas, entre ellas, un límite de velocidad de 30 kilómetros por hora.

156 acuerdos reparatorios han logrado las víctimas con gasera

También está la prohibición de la circulación de vehículos que transporten sustancias peligrosas por vías de acceso controlado y que aquellas unidades que movilicen 20 mil litros de hidrocarburos sólo podrán circular entre las 10:00 de la noche y las 05:00 de la mañana.

“Aquí más o menos, pasan unas ocho pipas, mínimo por semana, sobre todo entre las 06:00 y las 11:00 de la mañana. Además, la curva está muy pronunciada.

“A eso hay que sumar que esta vía es muy transitada por estos chicos, los indigentes, entonces es un riesgo. Cada que vemos a uno de esos chavos te acuerdas de los chicos que fallecieron ahí”, externó Flavio Moscoso.

Incomodidad entre el dolor

Por Luis Olivera

“En este tiempo, sí ha habido esa incomodidad de que siempre nos preguntan por dinero o si hubo una reparación del daño. O sea, todo mundo quiere saber si hay dinero de por medio”, señaló Evelyn González, mamá de Tiffany y esposa de Misael Cano, dos de las víctimas mortales de la explosión de gas que ocurrió hace un año en el puente de La Concordia, en Iztapalapa.

La mujer contó a La Razón que aún es difícil hablar de lo sucedido y de las pérdidas, no obstante, aún hay quienes le preguntan por el acuerdo reparatorio con la empresa Transportadora Silza, S.A. de C.V., filial de Grupo Tomza, si les dieron algo o si buscan más.

Evelyn González, quien ayer asistió al sitio del accidente a colocar algunas flores, dijo que más allá de un apoyo y una reparación de daño hubiera querido a su familia viva.

EVELYN GONZÁLEZ, en el lugar del accidente, ayer ı Foto: Luis Olivera|La Razón

La madre de familia pidió a las autoridades locales estar al pendiente para que no se repita lo ocurrido hace un año, a pesar de que ella misma sabe que esta clase de accidentes son inevitables y tarde o temprano, ocurren en vialidades con alto nivel de riesgo, como el puente de La Concordia.

“Más allá del dinero, más allá de lo que nos incomoda, quisiéramos eso, que no vuelva a pasar, nadie debería de tener que atravesar por algo así. Fue muy desesperante, esa vez venía de trabajar, no sabía nada de mi familia, hasta fue sólo por una lista en Facebook que pude dar con ellos”, externó.