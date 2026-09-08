‘Hormiga’ González marca su segundo gol en Europa con el Olympiacos y desata la locura (VIDEO)

En un laso de una semana Armando “Hormiga” González marcó su segundo gol en Europa con el Olympiacos. De nuevo fue en la Copa de Grecia, ahora el 1-0 ante el Volos New Football Club, desatando la locura de los aficionados que se dieron cita en el Estadio Georgios Karaiskakis, donde los rojiblancos juegan de locales.

El ariete mexicano se posicionó de buena manera en un tiro de esquina, se movió a la espalda de los rivales y tras un temeroso rechace del portero rival, empujó el balón para abrir el marcador en favor de su escuadra al minuto 41 de la primera parte.

¡HORMIGOOOOOOOOOOOOOLLL! 🔥🇲🇽



El delantero mexicano anota su segundo gol en Europa tras posicionarse de buena manera y liquidar la jugada desde el tiro de esquina para abrir el marcador



EN VIVO 🔴👇https://t.co/XdCYYMUkOl pic.twitter.com/5aT4aFTRpY — Claro Sports (@ClaroSports) September 8, 2026

aar