Compañero de la Hormiga González sufre desgarradora lesión en juego del Olympiacos (VIDEO)

Ayoub El Kaabi sufrió una terrible lesión en el duelo entre Volos y Olympiacos y fue reemplazado por Armando González.

El marroquí Ayoub El Kaabi, delantero del Olympiacos, fue reemplazado por el mexicano Armando la ‘Hormiga’ González después de sufrir una desgarradora y escalofriante lesión en la recta final del primer tiempo del partido de la Jornada 3 de la Superliga de Grecia ante el Volos.

Corría el minuto 46 cuando Marios Siampianis, portero del Volos, cometió una falta sobre Ayoub El Kaabi en su intento por quedarse con el balón, lo cual consiguió, pero el atacante marroquí se dolió muy fuerte de su pierna izquierda.

¡TERRIBLE IMPACTO EN OLYMPIACOS! 😰🚨



Ayoub El Kaabi tuvo que salir del partido por lesión tras recibir una fuerte entrada del arquero. El delantero marroquí no pudo continuar. 🩼⚽ pic.twitter.com/DNgeqjXocU — Claro Sports (@ClaroSports) September 5, 2026

Ayoub El Kaabi gritó de manera desoladora para pedir el ingreso de las asistencias médicas. Abandonó la cancha y fue reemplazado por la ’Hormiga’ González, quien de esta manera tuvo participación por tercer juego consecutivo con el Olympiacos.

Portero del Volos queda en shock tras lesión

Marios Siampianis, guardameta del Volos, quedó consternado después de la lesión que le provocó a Ayoub El Kaabi.

El desarrollo de la jugada permite concluir que el portero del equipo local no tuvo intención de lesionar al delantero del Olympiacos.

El árbitro amonestó a Marios Siampianis y señaló penalti a favor del Olympiacos, el cual Jota Silva cambió por gol para poner al frente al nuevo club de la ’Hormiga’ González al minuto 48.

Jota Silva dedicó su anotación a Ayoub El Kaabi, el delantero titular del Olympiacos, con el deseo de que su compañero se recupere pronto después de la terrible lesión que sufrió.

EVG