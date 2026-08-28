¡OFICIAL! Estos son los 8 rivales del Olympiacos y la Hormiga González en la Europa League

El Olympiacos tendrá la oportunidad de disputar la temporada de la Europa League en busca de ganar el título internacional y también será una gran oportunidad para que la Hormiga González sume sus primeros minutos y goles en un torneo internacional en el viejo continente.

Armando González no ha debutado aún con su nuevo equipo en Grecia, pero debe de hacerlo lo más pronto posible para que demuestre su nivel en el terreno de juego en busca de saltar como titular en un partido de la Europa League, un sueño que tiene el delantero mexicano y lo dejó en claro antes de irse de México.

Οι αγώνες μας στη League Phase του UEFA Europa League! / @EuropaLeague: Our League Phase Fixtures!#OlympiacosFC #UEL pic.twitter.com/RcDvYgHIH2 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 28, 2026

Estos son los rivales del Olympiacos para la campaña de la Europa League

La Europa League está a un par de semanas de iniciar en busca del nuevo campeón del torneo internacional, ya que la campaña pasada el Aston Villa levantó el título y se ganó su puesto en la nueva temporada de la Champions League.

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El Olympiacos es uno de esos clubes que estarán peleando por el título de la UEFA en esta temporada y Armando González será parte de este equipo que tendrá ocho difíciles compromisos en la fase de liga ante rivales de peso para buscar su pase a la fase de eliminación del certamen.

El Olympiacos se medirá ante el AC Milan, Olympique Marsella, Sparta Praha, Stade Rennais, Jagiellonia Bialystok, Hoffenheim y SCU Torreense. Lamentablemente el encuentro ante el conjunto de la Serie A hubiera sido un encuentro de mexicanos, Armando González y Santiago Giménez, pero el canterano del Cruz Azul no entra en planes del técnico Ruben Amorim.

Olympiacos ya sabe lo que es ganar un título internacional de la UEFA

El Olympiacos quedó a las puertas de disputar la Champions League esta campaña y el conjunto de Grecia deberá de conformarse con participar en la Europa League esta campaña, en busca de levantar su segundo título internacional de la UEFA.

El nuevo equipo de la Hormiga González se convirtió en campeón de la Conference League hace algunas campañas al derrotar a la Fiorentina, así que el Olympiacos ya conoce lo que es llegar a instancias finales en un torneo de esta magnitud.

DCO