Brilla México en Mundial de Remo con 3 medallas; Kenia Lechuga, esperanza

México cerró el primer día de finales del Mundial de Remo 2026 con una cosecha de tres medallas, un resultado histórico para la delegación en esta disciplina, la cual se encamina a tener diversos representantes en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Las primeras en subirse al podio en Ámsterdam fueron Edith Márquez y Aylín Ibarra, quienes ganaron en una final muy disputada en la prueba de LW2x. Las mexicanas fueron acompañadas en el podio por las parejas de Grecia y Túnez.

Kenia Lechuga hizo que el Himno Nacional Mexicano retumbara por segunda ocasión en Ámsterdam y se colgó la presea de oro en la prueba de LW1x para convertirse en campeona del mundo después de su gran actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El Dato: La primera medalla histórica para México en la Copa del Mundo de Remo fue en 2023 cuando la regiomontana Kenia Lechuga se colgó el metal plateado.

La atleta regiomontana lució conmovida durante la premiación por el logro que consiguió en una Copa del Mundo y no pudo evitar llorar durante el protocolo del Himno Nacional, un momento que captaron las cámaras de transmisión mientras Kenia Lechuga veía fijamente como la bandera de México se ondeaba.

La de la Sultana del Norte fue acompañada por Mariia Zhovner de Rusia y la neerlandesa Femke van de Vliet, quienes se llevaron la presea de plata y bronce, respectivamente. Ésta fue la tercera medalla de Copa del Mundo para Kenia Lechuga en la prueba de LW1x.

Lechuga celebra su triunfo, ayer, en el torneo de Países Bajos. ı Foto: X/ @COM_Mexico

La conquista de la oriunda de Nuevo León amplió la historia de la delegación mexicana en las Copas del Mundo de Remo. La presea de Kenia Lechuga fue el sexto metal conseguido para el país en la historia del evento y fue una jornada memorable para el Tricolor porque de esas seis preseas, tres se lograron en esta edición de la competencia.

El Tip: La primera edición del Mundial de Remo se llevó a cabo en 1962 en Suiza; los eventos fueron en Lago Rot.

Kenia Lechuga demostró su calidad con los remos en las manos desde las semifinales, al conseguir el mejor tiempo de su heat al detener el cronómetro en 8 minutos y 38 segundos, marca que le ayudó a clasificarse a la Final A del LW1x, para después mejorar su tiempo y quedarse con la presea de oro.

La atleta mexicana es la que tiene más experiencia de la delegación, la de Monterrey, Nuevo León, cuenta con participación en tres ediciones de los Juegos Olímpicos: Río 2016, Tokio 2020 y París 2024. Ahora busca realizar un gran trabajo de cara a Los Ángeles 2028 para ir en busca de una presea olímpica.

PRESEAS HISTÓRICAS DEL TRICOLOR ı Foto: Especial

México estuvo presente en el podio de dos diferentes categorías y tres pruebas distintas. Alexis López fue el último en celebrar en Ámsterdam una medalla para cerrar una jornada histórica para los atletas aztecas.

Alexis López terminó en el tercer puesto en la prueba de LM1x para estar dentro del podio de la competencia, el mexicano acompañó con su medalla de bronce al griego Gkaidatzis y al uruguayo Kluver, quienes se adjudicaron los metales de oro y plata, respectivamente.

La medalla del mexicano fue la segunda que la delegación consiguió ayer en la Copa del Mundo de Remo y se convirtió en la quinta presea histórica en este evento, antes de que Kenia Lechuga se convirtiera en campeona mundial. La competencia en Ámsterdam sigue su actividad este fin de semana, los atletas participantes seguirán en acción hasta el próximo 30 de agosto.