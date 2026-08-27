Grupo Coppel comprará Afore Invercap por 4,620 millones de pesos.

Tras años de no ver adquisiciones en el Sistema del Ahorro para el Retiro, Afore Invercap será comprada por Grupo Coppel. De acuerdo con una carta en poder de La Razón, se detalla que Advent —empresa que controla el 62 por ciento de Invercap— anunció a sus socios comanditarios la venta del fondo de pensiones.

De acuerdo con el documento, la transacción valora a Invercap en 4 mil 620 millones de pesos. La Afore Invercap maneja 1.8 millones de clientes y cuenta con una cartera de 347 mil 435 millones de pesos.

La Razón buscó a Advent México, Grupo Coppel y la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), y evitaron dar comentarios al respecto.

El documento de Advent revela que entre 2019 y 2022, Invercap enfrentó una reducción acelerada de aproximadamente 60 por ciento en las comisiones de la industria, la principal fuente de ingresos, lo que afectó considerablemente su desempeño financiero y redujo el múltiplo bruto de retorno de la inversión.

Cabe recordar que Advent realizó inicialmente su inversión en Invercap en 2012, mediante acciones preferentes convertibles, y posteriormente tomó el control del negocio en 2017.

Fuentes con conocimiento del tema dijeron a La Razón que se necesita la aprobación de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar).

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JVR