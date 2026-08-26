Afores duplican inversión en infraestructura a $1 billón

Las administradoras de fondos para el retiro (Afores) han incrementando la inversión en infraestructura en los últimos años. Información de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar) arroja que el dinero de los trabajadores destinados a dichos proyectos se ha duplicado en los últimos años.

Al cierre de junio, las Afores invirtieron 1 billón 51 mil 933 millones de pesos en infraestructura, a través de deuda privada, Fibras y estructurados. Esto representó un avance de 151 por ciento en comparación con los 419 mil 738 millones de pesos registrados en el mismo periodo, pero del 2019.

Humberto Calzada, economista en jefe de Rankia Latam, dijo a La Razón que los fondos de pensiones privados han incrementado su participación en infraestructura porque este tipo de activos se adaptan muy bien a su horizonte de inversión, que es de largo plazo.

2.3 billones de pesos invierten las Afores en el sector privado

De acuerdo con la Consar, el plazo promedio ponderado de la colocación que realizan las Afores es de 11.1 años, lo que es “congruente con su objetivo de largo plazo”, detalló el regulador y supervisor del Sistema del Ahorro para el Retiro.

Calzada agregó que lo destinado a infraestructura también puede ofrecer flujos “relativamente estables, diversificación y rendimientos atractivos frente a otros instrumentos tradicionales”.

“Vehículos como deuda privada, Fibras y estructurados también han facilitado una mayor participación institucional”, declaró el analista.

Si la información se observa con detalle, en Fibras, las Afores han invertido 272 mil 805 millones de pesos. La cantidad representa el 35 por ciento del total colocado en los mercados financieros.

Mientras que en vehículos estructurados, es decir Certificados de Capital de Desarrollo o Certificados de Proyectos de Inversión, los fondos de pensiones destina 696 mil 88 millones de pesos.

El reto. El 24 de agosto, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, dijo ante empresarios que el ahorro interno, es decir lo que las Afores administran, tiene que encontrar la forma de ser invertido en infraestructura.

El economista en jefe de Rankia Latam coincidió en que México no tiene un problema de falta de ahorro institucional; el reto es generar más proyectos financiables. Información de Consar revela que las Afores manejan más de 8.9 billones de pesos, de los cuales más de la mitad, 56 por ciento, son reflejo de los rendimientos consecuencia de las inversiones.

“Necesitamos una cartera amplia y continua de proyectos bien estructurados, reglas claras, certeza jurídica, procesos de permisos más eficientes y una participación público-privada que dé confianza al capital de largo plazo”, aseguró el entrevistado por este medio.

De la misma forma afirmó que las Afores tienen recursos y capacidad para participar en proyectos de inversión, pero requieren que sean técnica y financieramente viables para lograrlo.

Por ello, explicó que si México logra convertir sus necesidades de infraestructura, como la energía, agua, carreteras, logística y telecomunicaciones en proyectos bancables y con reglas estables, el ahorro pensionario puede convertirse en una fuente todavía más importante de financiamiento para el crecimiento.

“Una Afore no invierte simplemente porque un proyecto sea de infraestructura, primero debe comprobar que existe una relación riesgo rendimiento adecuada para el ahorro de los trabajadores. Se analiza la capacidad del proyecto para generar flujo, la calidad del patrocinador, los contratos, el nivel de endeudamiento, garantías y gobierno corporativo”.