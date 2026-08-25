Pese a más empleo, éste en la informalidad: Inegi

Entre abril y junio de 2026, la Población Ocupada aumentó en 487 mil 434 trabajadores respecto del primer trimestre del año. Sin embargo, el avance en el empleo fue acompañado por un incremento en el número de personas desocupadas y por un alza en la tasa de informalidad laboral, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La Población Ocupada, en el segundo trimestre del año en curso, se ubicó en 60 millones 040 mil 094 personas, un incremento de 487 mil 434 trabajadores respecto de los primeros tres meses del año cuando hubo 59 millones 552 mil 660 empleados en el mercado laboral

En el periodo de referencia del total de la población ocupada, 24.7 millones fueron mujeres y 35.3 millones hombres , de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

El Dato: Los estados del país que registran los niveles más altos de la informalidad laboral son Oaxaca, con 78.5 por ciento; Chiapas, con 78 por ciento y Guerrero, con 76 por ciento.

No obstante, pese a que las personas con un empleo aumentaron entre ambos trimestres, también hubo un incremento en la población desocupada de 75 mil 907 personas, al pasar de un millón 560 mil 697 a un millón 636 mil 604 individuos, quienes representaron una Tasa de Desocupación de 2.7 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA).

Informalidad se ubicó en 33 millones

La población ocupada en la informalidad laboral son aquellas personas que tienen un empleo, pero no tienen protección legal, ni seguridad social y tampoco gozan de contratos formales.

En el segundo trimestre del año, la población ocupada en la informalidad se ubicó en 33 millones 083 mil 675 personas, lo que significó un alza de 457 mil 803 trabajadores respecto del primer trimestre cuando sólo hubo 32 millones 625 mil 872 empleados en esta modalidad. De esa forma la tasa de informalidad respecto de la población ocupada pasó de 54.8 por ciento a 55.1 por ciento, es decir, 0.3 puntos porcentuales.

De acuerdo con la ENOE, durante el segundo trimestre de 2026 la informalidad laboral aumentó tanto entre hombres como entre mujeres, aunque el mayor incremento se observó en la población femenina.

En los hombres, 19 millones 298 mil 720 trabajaron en la informalidad, 112 mil 018 más que en el primer trimestre, cuando se registraron 19 millones 186 mil 702. En las mujeres, 13 millones 784 mil 955 se ubicaron en esta condición, un aumento de 345 mil 785 respecto de las 13 millones 439 mil 170 contabilizadas entre enero y marzo.

Asimismo, del total de la población ocupada en la informalidad, en el sector informal trabajaron 18 millones 155 mil 564 personas; en el trabajo doméstico remunerado fueron dos millones 190 mil 048; en empresas, gobierno es instituciones, 7 millones 511 mil 971 personas; y en el ámbito agropecuario, 5 millones 226 mil 092 personas.

Entre las mujeres que laboraron en la informalidad, la mayor concentración se registró en el sector informal, con 7 millones 619 mil 295 personas. Le siguieron las empresas, el gobierno y las instituciones, con tres millones 363 mil 019 empleadas.

En el trabajo doméstico remunerado se ubicaron 2 millones 010 mil 842 de trabajadoras, mientras que, en el ámbito agropecuario se contaron 791 mil 799 mujeres.

En el caso de los hombres, la mayor parte se concentró en el sector informal con 10 millones 536 mil 269 individuos; siguió el ámbito agropecuario con cuatro millones 4345 mil 293 trabajadores; empresas, gobierno e instituciones con cuatro millones 148 mil 952 empleados y trabajo doméstico remunerado, 179 mil 206 varones.

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cehr